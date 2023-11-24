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【商界聲音】阮蘇少湄引述內地官員：對中國經濟及港發展樂觀　德商會主席：港須被承認特別才可維持現有地位

政治 15:51 2023/11/24

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香港總商會今日舉行北京高層訪問團及香港國際前景記者會。（區綽彥攝）

香港總商會訪問團本月9至10日訪北京，獲港澳辦主任夏寶龍接見，及拜會其他官員。總商會主席阮蘇少湄今日指，內地官員對中國經濟及香港未來發展非常樂觀，官員亦保證過去多年在香港行之有效的「一國兩制」原則會維持不變，將加強商界對長遠發展的信心。

阮蘇少湄：中美關係有望穩定  前景樂觀

香港總商會今日舉行北京高層訪問團及香港國際前景記者會。阮蘇少湄提到，貿易流改變、地緣政治緊張及環球需求疲弱，對中國及全球各地經濟都造成一定衝擊。最新數字顯示，中國經濟第3季錄得強勁增長後，正邁向5%全年增長目標進發。

阮蘇少湄指，國家主席習近平及美國總統拜登在亞太經合組織峰會上會面，顯示雙方都有意識穩定中美關係發展及發展友好合作，是最能符合兩國最大利益，兩國亦簽訂一些協議，突顯兩國希望加強雙邊關係。她續指，美國頂尖商業領袖設宴款待習近平，反映美國商界渴望與中國建立更友好關係，由此可見中美關係有望穩定，前景樂觀。

總商會常務副主席陳瑞娟引述夏寶龍指，「國家看重的不是香港的經濟總量，而是本港在金融、人才、物流、專業等領域的作用。」夏對香港的未來發展充滿信心，對香港提出三點，一是對特首李家超和其管治團隊的信心；二是「一國兩制」的優勢，得到香港廣大企業家和商界的支持，以及外國企業留港發展的信心，外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化；三是中央政府對香港的未來發展有信心，並將繼續堅定不移支持本港長期繁榮發展。

林健鋒：過去有指有人對香港商界有意見  相信最近舉動已經回答了

被問到夏寶龍最近接連見本地商界，如何理解相關舉動，代表總商會的立法會議員林健鋒表示，夏寶龍對香港各行各業各階層人士非常關心，香港總商會作為最歷史悠久商會，不單止代表整個香港商界，也有很多外國公司會員，同時反映經濟復甦方面，商界合作十分重要。他提到，疫情過後多方面溝通，正正反映，夏寶龍對香港關心，對經濟發展再打一支強心針，「過去有些報道指，是否有些人對香港商界，有些意見」，相信最近舉動已經答覆了。

被問到外國商會會見中央官員，向對方表達了甚麼主要訊息，香港德國商會主席赫佑漢表示，有向對方表達，香港是特別，需要被視為（perceived to be special ）特別，因此才能維持現有地位，是非常重要的，有別於內地城市，而且是要世界承認相關分別的。

今次訪問團拜訪不少部門，包括發改委、商務部、統戰部、貿促會以及國務院發展研究中心等。訪問團團員包括總商會高層和駐港國際商會領導。

總商會問卷調查：37%受訪公司料明年營業額較今年增加

另外，林健鋒表示，總商會最近進行一項商業前景問卷調查，初步發現，大多數受訪企業，預期本港經濟增長2024年會維持，部份香港企業對香港公司前途審慎樂觀，37%受訪公司預料，明年營業額會較今年增加，商會正分析調結果，料12月中會完成並將詳細資料公布。

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記者：區綽彥

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