魚骨鯁喉｜男子誤吞魚骨1個月後發燒休克　送院揭刺穿主動脈險喪命【附鯁喉急救法】

誤吞魚骨後果可大可小。台灣一名72歲男子日前出現發燒、背痛等症狀，送院時已休克，經檢查後發現，有異物刺穿食道和主動脈，腸胃道大量出血，需緊急進行手術。原來男子1個月前誤吞魚骨，因當時沒有大礙，故未加理會，結果卻釀成大禍。

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根據台媒《CTWANT》報道，該名72歲男子早前進食羅非魚時，誤吞1.7厘米的魚骨，由於當時未感有異樣，故沒有求醫處理。1個月後，男子突然發燒，並伴隨背痛、右上腹痛的症狀，送院時已休克、血壓降低，經檢查後發現有異物刺穿食道、再刺穿主動脈，導致腸胃道大量出血，證實為「主動脈－食道廔管」。所幸，男子接受手術後情況穩定，最終康復出院。

奇美醫院心臟血管外科主治醫師吳依璇解釋，食道位於主動脈的前方，如食道遭嚴重刺傷，可令高壓血液透過相連的廔管傷口灌入食道，若未有及時治療，有機會導致吐血、膿胸、敗血性休克，甚至死亡。

她續指，「主動脈－食道廔管」是一種罕見但可致命的疾病，據醫學文獻統計，經過3階段手術治療後，只有約六成的患者能存活出院。

吳醫生提醒，假如誤吞異物，尤其是魚骨，不應隨意用手指催吐、大口吞飯或飲醋，否則恐讓異物愈進愈深，甚至加重病情。她建議患者應盡早求醫，不要強忍痛楚。

鯁喉急救方法

本港消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人鯁塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者狀況。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

醫生：首3至5分鐘是救人黃金時間

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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責任編輯：羅嘉欣