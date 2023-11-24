被前女友歌手Cassie控告強姦後再爆性侵　美國饒舌歌手Diddy遭指控迷姦兼偷拍

▲ Diddy上周被前女友Cassie入稟控告強姦、虐待及人口販賣。

54歲美國饒舌歌手Diddy（本名Sean Combs）上周被37歲女歌手兼前女友Cassie Ventura入稟控告強姦、虐待及人口販賣。據法庭文件指，二人拍拖期間多次毆打女方、強迫她吸毒，又要求女方召男妓，滿足Diddy變態偷窺慾。

翌日，庭外和解已夠戲劇性，豈料今日（11月24日）Diddy再爆性侵醜聞，在限制性侵受害人追討賠償的「紐約成人倖存者法」到期前再面臨性侵指控。

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再遭指控迷姦兼偷拍

一名名為Joi Dickerson-Neal的女子，稱自己於1991年就讀錫拉丘茲大學期間，透過友人認識Diddy，並為對方拍攝MV。

由於已聽過Diddy對壓迫女性的黑歷史，故特別對他防犯。可是，Joi在一次不情願之下與Diddy約會，期間被對方下藥並迷姦，對方更將性侵過程拍成影片。

Joi從一名男性行內人口中得知，Diddy將迷姦Joi的影片供給多人觀看，令Joi遺下巨大心理陰影，未取得學位便因事件而輟學。

▲ Diddy今日再爆性侵醜聞，遭女子控告32年前迷姦兼偷拍。

對此，Diddy透過律師否認指控：「這個最後一刻趕上的訴訟，是一個好法例被濫用的例子。Dickerson小姐32年前的故事是完全虛構，沒有可信性。Combs先生從未性侵她，而她亦牽涉一些不存在的第3方。這純粹是為了搵錢。」

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