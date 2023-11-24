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新聞女王丨何依婷做反骨女出賣佘詩曼　李施嬅奇招助助阿佘鬥馬國明逆轉勝

娛樂 13:36 2023/11/24

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《新聞女王》馬國明與何依婷。

【新聞女王/台慶劇/佘詩曼/馬國明/李施嬅/何依婷】佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（11月23日）劇情峰迴路轉，爭贏成為「仁心」King Maker的Man姐（佘詩曼飾），因被拍下與葉晨（陳敏之飾）「造假」罪證、遭梁景仁（佐治，馬國明飾）乘虛而入奪去總主播主任一職。

Man姐即時以假辭職還擊，並著文家軍玩「曠工」。而出賣Man姐的竟是其頭號愛將曉薇（何依婷飾），曉薇與梁景仁更大搞辦公室「地下情」。

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《新聞女王》

依婷「反枱戲」受批評

依婷因在《新聞女王》第3集一場「反枱戲」演技受到批評，但隨著被揭出是二五女的曉薇「機心樣」曝光，對著梁景仁與Man姐又有不同程度的順從及溫柔，其中一句向景仁撒嬌對白：「你惡呀」，更像極真女友撒嬌，獲不少網民讚演出稱職：「除咗何依婷諗唔到TVB仲有咩同年齡層演員carry到呢個角色」、「何依婷好fit個角色」、「做妹仔做得入型入格」、「估唔到佢會出賣Man姐」。

同時，更有不少網民同情曉薇擔任主播期間經常被Man姐「揮之則去」（即被Man姐換走），直指陰影心理面積很大。

《新聞女王》

依婷直認角色輸蝕

談到曉薇不但能力值低，更「食碗面、反碗底」，何依婷受訪時坦言角色輸蝕：「因為其他人都好叻，但得一個曉薇係咁輸，然後又反骨做二五仔，畀人感覺好壞咁。」並坦言由於角色有躁鬱症，拍攝期間心情低落了足足數個月。

作為曉薇真身，依婷亦為角色平反：「睇完咁多集劇本，我覺得曉薇都有值得同情嘅地方，希望大家睇落去會見到佢嘅成長，佢輸到咁上下係會覺醒。其實曉薇都好慘，Man姐雖然對佢好好，但成日情緒勒索佢，永遠要活喺對方陰影之下；自己男友又唔係真心真意、最愛竟然係前度，所以曉薇最後會學識凡事要為自己。」

何依婷更預告曉薇之後會遇到更多「震撼」事件，並謂相關場口比拍攝反枱戲更為難忘。

《新聞女王》

職場女性深受侮辱

至於曉薇男友梁景仁，除角色陰險多次計算Man姐，他將曉薇及Cathy（高海寧飾）同時玩弄鼓掌之間、對前度念念不忘並私下約會對方在內地亦引來「海王」（渣男）封號，更有網民懷疑他一腳踏三船。

另外，梁景仁在第二集中向芷瑤（陳曉華飾）拋出的一句：「狗咬人嘅世界你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你，都係搵個男人嫁咗佢算（內地譯：找個男人嫁了吧）」

其中「找個男人嫁了吧」在內地引發熱潮，無論微博或是小紅書均有海量延伸帖文、被熱捧為職場劇罵人最高境界。

網民讚TVB編劇，簡單幾個字已展示對於職場女性的最深侮辱，意指芷瑤除了「嫁人」、根本再沒有其他求生術。

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譚俊彥成暖男車房佬 

與馬國明相反，劇中另一男主角車房佬阿傑（譚俊彥飾）雖然出場次數不多，但每次均擔當了Man姐心靈雞湯角色，加上性格正直，瞬間成為劇中第三位最討好角色。

昨晚阿傑眼見Man姐玩辭職玩得任性又過火，除苦口婆心：「你都係畀心機做好新聞，唔好剩係掛住鬥」，並以「呢個世界冇嘢係唔換得」提醒Man姐不要自視過高，說時眼神充滿溺愛，獲大讚「極級暖男」，並對阿傑與Man姐關係、以及阿傑斷腳之迷大感好奇。

《新聞女王》

「寒戰式」疊聲對罵

至於玩「假辭職」玩出禍的Man姐，因為「茶果嶺揮刀漢」事件重返主場—SNK News直播間，並將與梁景仁展開激烈對決。

原本因借助Cathy高超爆炸性採訪技術贏盡頭威的梁景仁，後來因為家妍一個超出預期的助攻，令Man姐贏出極漂亮一仗。

而是晚《新聞女王》的焦點，是Man姐與梁景仁針對甚麼是「新聞」進行「寒戰式」疊聲對罵。

《新聞女王》

撰文 : TOPick柴犬出動

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