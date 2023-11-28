協康會「共創可能」計劃助SEN青年展才華 成就共融就業新環境

▲ 嘉許禮獲眾多僱主及協力夥伴支持，齊創共融就業。

許多SEN青年都別具才華，只等待一個在職場展示自己的機會，但作為社會潛藏的勞動力，他們時常受到忽略。由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期3年的「賽馬會共融．知行計劃 — 協康會『共創可能』」計劃，旨在連接各界人士，為15歲或以上的SEN青年提供多元化的就業機會。本年度有近50位青年受惠，開創新工種涵蓋多媒體製作員、網頁設計及製作員、紀念品教學導師等非傳統職位。

早前舉行的2022-2023計劃嘉許禮（3A Ceremony）已圓滿結束，多位嘉賓如勞工處展能就業科科長劉天亮、勞工處展能就業科區域經理陳國強、香港賽馬會慈善事務高級經理李綸、協康會董事會主席陳黃怡等出席，亦有由SEN青年組成的共融樂隊MUSINC「妙聲」演出，以及其他SEN青年介紹和售賣自己的作品，包括和諧粉彩、禪繞畫和擴香石擺設。當天還有超過30名僱主、協力夥伴等獲大會表揚，感謝他們對計劃和共融就業的支持。

▲ 青年藝術市集攤位，展示 SEN青年的個人故事及擺賣DIY作品，包括和諧粉彩、禪繞畫及擴香石擺設。

破除誤解善用人才

嘉許禮的一大重點環節，是一眾教育心理學家、勞工處和僱主對「共融就業」的主題探討。其中有聘請本計劃青年的活意社創辦人秦詩禮提到，每個人都擁有自己的獨特能力，SEN青年亦不例外，活意社聘請SEN青年從事資訊科技工作，雖然部分青年並非專科出身，但只要按照他們的長處安排工作，他們就能妥善完成任務。秦詩禮望大眾破除一定要讀過大學才代表能幹的固有觀念，嘗試聘請SEN青年，並給予他們時間證明自己的能力。

勞工處展能就業科區域經理陳國強則談到現時就業環境的改變以及SEN青年的特點。他形容現時聘請年輕人時，也需要配合他們的想法及性格，例如部分「坐唔定」的年輕人，未必適合重複性的工作。相反，SEN青年大多不抗拒重複的工作，更能從中得到滿足感，重點在於能力和性格是否適合。陳國強寄語僱主不要因為誤解，以為SEN青年難溝通、難磨合，以及不知從何入手，就錯過了SEN青年這些寶貴的人力資源。

▲ 活意社創辧人泰詩禮（左二）及勞工處展能就業科區域經理陳國強（右二），於主題分享探討共融就業的實際情況。

僱主願再聘請SEN青年

有聘請本計劃SEN青年的僱主，對於SEN青年的工作表現有正面的體會。資訊科技公司Logicalis Hong Kong透過計劃聘請了一名自閉症女生擔任項目助理。人力資源及行政總監陳淑儀讚賞青年的表現：「同事表現盡責，上班守時，會主動交代工作進度。在公司工作了3年，看到她願意打開心扉，主動和其他同事溝通，甚至協助支援新入職同事。」陳淑儀表示，兩年前開始公司實行流動辦公室，經理會和其他同事一起坐，讓工作環境變得更平等共融，有助SEN同事適應，令大家關係更緊密。陳又表示，公司核心文化是支持共融就業及多元文化，用人不理會對方是否SEN，只要有能力就聘用，他們日後亦會繼續聘用SEN人士。

瑰麗酒店集團旗下的私人會所Carlyle & Co. Hong Kong，亦透過計劃聘請自閉症青年小詠當行政部的實習生。該公司早已推行共融工作間，設有多元共融小組，專責推廣多元共融工作間和培訓，因此聘請SEN同事過程十分順利。該公司的人才與文化總監Angela Yip留意到，只要耐心與SEN同事溝通，他們的工作能力與其他同事分別不大。她特別欣賞他們的熱誠和細心，不介意較重複的工作，他們亦很努力融入，與其他同事一同完成任務。

▲ (左)Logicalis Hong Kong人力資源及行政總監陳淑儀表示，願意繼續聘請SEN青年成為生力軍。

▲ (左) Carlyle & Co. Hong Kong人才與文化總監Angela Yip及受聘青年小詠

Slasher青年成和諧粉彩導師

此外，嘉許禮上有SEN青年也分享了心聲，擔任大會司儀之一的Theo，本身是自閉症人士，現於科技大學就讀工商管理，他性格害羞和內向，不擅與人溝通。參加了計劃後，在社工鼓勵下參與擴香石製作班和司儀訓練班，希望在學業之外，嘗試成為斜槓族（Slasher）。Theo感謝計劃給予他機會去嘗試，讓他可以增強自己的信心，更多些了解自己的強弱項，一步一步離開舒適圈。另一名計劃青年小詠，雖然自閉症令她有社交困難，但她個性積極樂觀且富同理心，在嘉許禮中負責紀念品教學和攤檔，現於 Carlyle & Co. Hong Kong擔任實習生， 她希望日後可從事結合藝術及社會服務的工作。由於她富有創意，在計劃社工鼓勵下進修成為和諧粉彩準指導師，更是計劃的紀念品教學隊導師，與SEN青年及家長一同策劃市集攤位。計劃亦為她累積文創經驗，加上團隊的鼓勵和支持，自信心提升不少，為未來職涯奠下更好的基礎。

協康會行政總裁梁惠玲表示：「SEN青年有不同的特性和才華，例如自閉症青年社交較慢熱，但專注力和穩定性非常高，很適合一些需要專注的工作，而且他們一般的工作動機都很高。本會提倡「優勢為本」，著重發掘SEN青年的興趣和強項。見證過他們的能力，當中有些精於資訊科技，更為我們製作玩具圖書館電子資源庫；有青年音樂才華突出，不論唱歌及樂隊演出水平，均令人眼前一亮。我們希望僱主和社會各持份者給予他們信任和機會，一同推動共融就業。」

▲ 參加計劃的青年Theo（左一）擔任活動司儀。

▲ 市集青年小詠的斜槓身份，是和諧粉彩準指導師。

▲ 協康會行政總裁梁惠玲希望更多僱主給予SEN青年機會，一同推動共融就業。

M.E.E.T四導向建職場共融

「共創可能」計劃運用「優勢為本」（Strength-based）的介入法，計劃跨專業團隊 (包括教育心理學家、職業治療師及社工)在這三年為不少於150位SEN青年作出優勢評估及諮詢，協助他們自我認識及製作個人優勢簡歷，讓SEN青年自我探索、生涯規劃及能讓僱主多面向認識他們的強項與專長。本計劃著重支援SEN青年的就業需要，如安排工作技能訓練和在職支援等，以個別化跟進青年就業狀況。

在僱主方面，計劃透過個別化共融就業計劃（Inclusive Employment Support Plan， INEP），向20個職場提供共融就業支援和分享，讓他們從不同範疇了解共融職場。此外，計劃通過職場探訪、電話訪問、青年會面等，配合M.E.E.T四個導向，包括管理層的態度（Management）、工作環境（Work Environment）、社交環境（Social Environment）以及工作任務安排（Task Assignment）來了解公司的實際情況和需要，配合青年的強弱項來優化聘請過程。

協康會賽馬會「共創可能」計劃

計劃詳情：http://www.heephong.org/cocjob

電話：3956 4651

計劃專用Whatsapp：6756 4154

電郵：jcsrc@heephong.org

（特約）