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Netflix王冠｜結局篇凱特出場　戴妃人生最後歲月成重點

娛樂 13:34 2023/11/24

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《王冠》最後一季前半部集中講王室如何面對戴安娜的離世。（Netflix劇照）

Netflix《王冠》過去播出5季，讓觀眾看到英國皇室半世紀的演變，去年因英女王伊莉莎白二世過世，劇組為表尊重暫停製作，至今年底始推出最後一輯的第六季，劇情時間綫橫跨90年代中至千禧年，當中戴安娜王妃在1997年因車禍意外離世，對王室以至全世界的衝擊，自然成為劇情焦點。

《王冠》播出至今，每一季大約橫跨10年，當中出現的全是觀眾熟悉的英國政治人物以及歷史事件，如第四季登場的戴卓爾夫人，第五季是英女王稱之為「可怕的一年」的90年代，包括3個子女相繼分居或離婚、溫莎堡大火，以及最為矚目的戴安娜王妃跟查理斯王子的離婚事件。

本季有不少篇幅是以戴安娜的視點出發。（Netflix劇照）

上一季以戴安娜王妃離婚後，與埃及的富豪多迪法耶茲漸生情愫為結束，第六季緊接劇情，本周上架的4集內容，更主要以戴妃的視點為故事重點，可見這個備受愛戴的真實人物在劇集中的重要性。

戴妃內心掙扎

在今輯《王冠》的第一集，便即以1997年8月戴安娜跟多迪在巴黎遇上車禍作為序幕，從而回溯至意外一星期，令觀眾更清楚戴妃在出事前面對怎樣的心情，以及在情感上的掙扎，至於發生奪命意外的經過，製作人員只以暗場的交代手法呈現，沒有刻意作出渲染。

澳洲女星Elizabeth Debicki在第五季起，接替Emma Corrin出演威爾斯王妃戴安娜。今季她的戲份更為重要，既要展現她跟查理斯王子離異後的轉變，又要突顯她是否要接受新戀情的矛盾，以及在面對無數傳媒滋擾私生活的煩惱，有不少內心戲發揮。Elizabeth Debicki的表現亦十分出色，其中一集講戴妃穿上豹紋印花泳衣，跟多迪一同出海度假，便盡展Debicki的個人魅力。

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女王心理描寫

當戴安娜遇上車禍不幸身亡後，英國王室應該如何處理這位前王妃的喪禮，也成為英女王的一大考驗。最初王室主張低調回應，女王還如常家庭旅行，但隨着國民以至全世界對戴妃的哀悼，輿論開始對王室的冷酷作出抨擊時，英女王最終向外發表悼詞，也跟查理斯王子及其兩名兒子出席了戴安娜在倫敦的喪禮。

這個情節在海倫美雲主演的電影《英女皇》（The Queen）也曾講述過，今次在《王冠》也用了一整集的劇情來鋪排，更用了一些非現實手法處理，包括她跟已逝的戴安娜「對話」，把女王的心情變化細緻刻劃，最後結集了真實的新聞畫面，呈現了戴安娜王妃跟世界告別的一幕。

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查理斯再婚落幕

《王冠》第六季的的時間綫大約在90年代中到2000年代，當中除交代了戴妃離世事件，也會講及威廉王子踏入青春期的故事，包括他跟凱特的戀愛。劇集也會重返二人邂逅的蘇格蘭聖安德魯斯大學拍攝，由英國演員Ed McVey飾演威廉王子的青年時代，而飾演未來的劍橋公爵夫人凱特的演員，則是新人女星Meg Bellamy。

據知本季的結局，會以查理斯與卡蜜拉的婚宴作落幕，交代他如何面對這個英國民眾大不支持的婚禮，意即共6季的《王冠》只會講至2005年左右，女王逝世的故事綫就不會出現在劇集了。

記者：陳家昌

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