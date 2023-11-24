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叱咤樂壇流行榜2023丨尹光人氣強勁直入「我最喜愛的男歌手」5強　光B單挑張敬軒+MIRROR 3子

娛樂 13:11 2023/11/24

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尹光入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」獎項現正進行全民投票，最後5強結果出爐！

近日人氣急升的「光B」尹光入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強，將與「軒公」張敬軒及MIRROR 3子姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）爭獎。

萬千星輝賀台慶丨尹光由被指市井低俗未夠班　到成為光B上TVB台慶做嘉賓

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    • 「我最喜愛」5強走勢

    商業電台官方IG剛剛公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」的5強（截至今日12時，排名依筆劃序）走勢。

    入選5強的男歌手為尹光、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆。

    入選5強的女歌手為李幸倪（Gin Lee）、梁嘉茵（Serrini）、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪。

    入選5強的組合為COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MIRROR。

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    第三階段投票

    「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已於本周五（11月24日）中午12時結束。

    第三階段投票將於11月27日中午12時至12月1日中午12時進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別五強中選出最後得獎者，三大獎項將留待2024年1月1日頒獎禮當晚揭曉！

    精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

    撰文 : TOPick柴犬出動

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