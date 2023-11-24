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專訪｜揭開Mr Doodle塗鴉成名的秘密　由繪畫強迫症患者到800萬元畫作網紅

休閒消費 15:20 2023/11/24

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熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

早前這位來自英國的Mr Doodle（塗鴉先生）一幅4米畫作《春》於東京中央拍賣，以港幣800萬成交，刷新他的個人拍賣紀錄。這位由強迫症（OCD）患者搖身一變百萬的畫作藝術家，在名成利就背後，究竟藝術對他來說又是怎樣的一回事情呢？

塗鴉先生對上一次來港，已是2019年的事。這次重訪，是因為獲香港的Pearl Lam Galleries邀請，為他在香港畫廊舉行首次個人展覽「太空中的塗鴉先生」。

塗：塗鴉先生

記：經濟日報

記： 對上一次來港，是疫情前的事，疫情前後世界不同了，對香港有新體會嗎？

塗： 這次來港心情非常興奮，對上一次是4年前了。而香港給我感覺沒有太大的分別，仍是那樣繁忙呢！我喜歡在戶外做藝術表演，可以拍照及跟現場朋友互動，香港給我一種感覺是very home、very safe！

畫廊創辦人林明珠（左二）表示：「他令人嘆為觀止的創作把觀者帶入一個充滿想像力和奇迹的世界，展示了藝術的轉化力量。」左一為Mr Doodle的胞兄兼經理人Sam。(黃鑑江攝)

征服宇宙

禮尚往來，Mr Doodle繪畫了逾10幅的巨型畫作回贈畫廊，並以一個「星際冒險故事」作主題，讓參觀者體驗「障礙和夢想是有必然的關聯」呢！

誠然，這概念是之前《戀愛中的塗鴉先生》展覽延伸而來，塗鴉先生和塗鴉夫人墮入愛河後，塗鴉先生繼續向他的「塗鴉佔領地球」計劃進發，誰料他的邪惡孿生兄弟塗鴉博士，有一個跟他對着幹，從源頭消滅塗鴉先生的「塗鴉病毒」，欲消除宇宙中的塗鴉。而塗鴉先生坐上太空船，開展了新一場冒險——穿越了不同的太空領域、外星世界和「紙銀河」，最後，塗鴉先生和太太與塗鴉博士進行了一場史詩般的對決……

記： 這個構思從何時開始的？

塗： 其實這個計劃早在9年前已在我腦海中出現，那是還在讀大學。我希望告訴所有朋友，追夢的時候，其實是有很多的障礙是正常的，所以別氣餒，我也是這樣走過來的。而我很高興終於可以把自己心中的想法完完全全呈現出來，而且它不只停留在藝術中心裏，更在公眾地方跟大家接觸，這是非常令人期待的事情。

除了帶來逾十多件大型畫作，Mr Doodle更即席繪製3個不同大型雕塑。(黃鑑江攝)

這次除了舉辦畫展，塗雅先生又特製一艘2米闊及1.5米高的巨型太空船放到港鐵香港站內，他更邀請十多名兒童一起參與互動藝術創作，獨樂樂不如眾樂樂，鼓勵小朋友勇於自由探索，揮灑自我童真創意，分享他們的夢想和願望。而港鐵更會把此藝術品送予本地兒童機構Make-A-Wish拍賣，拍賣的收益將會用作支持本地兒童慈善工作。

望與草間彌生合作

塗鴉先生回想兩歲時，便愛上了畫畫，他把家裏所有地方都畫滿，甚至連學校都不放過，後來他才知自己是患上一種「繪畫強迫症」，曾經最瘋狂的時候，他每天至少要畫14個小時，要把視綫看到的空白都填滿，他才能感到輕鬆。2015年，他為一家pop up store創作大型塗鴉藝術裝置，短片放上網後，點擊率高達3,600萬，讓他瞬間名聲大噪。

其後，他不停的畫、不停的舉行畫展，直到2020年，他有一幅超大型畫作《春》在東京中央LIVE AUCTION拍賣會上，以1.09億日圓（當時港幣約800萬）成交，刷新其個人紀錄。

花了兩年時間把位於英國根德郡的屋企翻新成「DoodleLand」。(Pearl Lam Galleries及Mr Doodle面書專頁提供)

記： 你現已成為百萬作品藝術家。藝術，現在對你來說是甚麼呢？

塗： 對我，藝術仍然是make fun（找樂子），只想繼續快快樂樂畫下去。我初心仍然沒變，動力仍是一樣。希望所作的創作，讓人不會感到「太認真」，也不想帶給人一種感到負面的信息。我只希望每晚睡覺前，對自己當日所完成的作品感到滿意。

記： 在IG看到你花了兩年時間的新屋已裝修好，你滿意嗎？

塗： 對，住上了差不多一年，很舒適呀，也睡得不錯，尤其妻子覺得很習慣呢！可能我很幸運，因為我患了強迫症，家人早已接受我把牆不斷的畫畫，因為一直也是如此。

記： 今年過得非常圓滿，可透露一下未來計劃嗎？

塗： 下年將會跟一家英國博物館合作，相信這次會有更多的發揮，可以把整個博物館來個「大翻新」吧！

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記： 近年藝術界流行聯乘，如果可以給你選擇，你會想跟誰合作？

塗： 草間彌生！她是一個很偉大的藝術家，而我的風格跟她有種不約而同的聯繫。除此以外，我也很欣賞Banksy，他非常好玩也富幽默感，我也希望跟他們有合作呢！

記： 有甚麼說話給香港新一代的藝術家？

塗： 我想說兩件事。首先，嘗試找尋自己在這個世界的位置，有甚麼令你做得開心又熱愛呢？然後把它帶到自己工作上，因為一份令人開心的工作對人生非常重要。第二，就是不斷練習，練習很重要，從中發掘自己是否喜歡這件事。就算失敗、結果可能未如理想，但過程中你投入過，但至少它是你喜歡做的事。

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「太空中的塗鴉先生」展覽

日期：即日起至2024年1月20日
時間：10am-7pm（逢周日休館）
地點：Pearl Lam Galleries（中環畢打街12號畢打行6樓）
查詢：免費入場，須上網預約（pearllam.com/zh-hant/exhibition/太空中的塗鴉先生）

記者：黃鑑江

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