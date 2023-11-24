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病童輔導｜為長期病或危重病童調適心理　兒童醫療輔導師：減輕治療焦慮

健康資訊 16:29 2023/11/24

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兒童醫療輔導師馬嘉敏任職接近 7 年，她的感受是工作需要很大的力量，但見小朋友由恐懼至逐漸接受，理解疾病，是這份工作的樂趣及動力。（湯致遠攝）

「打針好痛！」、「不想吃藥！」患有長期病或危重病的小朋友留醫時就常出現這些鬧彆扭的說話，此時兒童醫療輔導師就施展各種方法，助病童及家人克服治療的挑戰。

大家對兒童醫療輔導師這一職位未必熟悉，其實這是一個很窩心也很重要的工作，陪伴病童面對疾病，走過治療的旅程。

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兒童癌病基金兒童醫療輔導臨床督導馬嘉敏，本身也是兒童醫療輔導師，她說本港除了5間醫院癌症病房設有兒童醫療輔導服務外，更擴展至普通兒科病房，聯合醫院、屯門醫院及香港兒童醫院成為此服務的3個據點。

除了危重病人、嚴重個案、癌症病童，也會服務其他病科的小朋友，如進行增高、測試、掃描治療、罹患糖尿病、做激光甚至是家庭暴力而入院的兒童，皆是他們的服務對象，範疇廣泛。

建立病童安全感

兒童醫療輔導並非單向，馬嘉敏說他們最擅長之處是讓小朋友拿出那份「內在資源」。「在病童治療的過程裏，助小朋友認知自己所患何病、為何要留醫、治療要面對哪些狀況外，也要讓他們認識和了解自己，迎來將要接受的治療。其實小朋水友都好叻，成年人接受一個手術，可能會痛上三五七日，而小朋友在手術後，可能翌日已能四處活動及玩耍，復元能力遠超想像。」

年紀太小的病童，輔導師會與他們以遊戲方式進行。（被訪者提供）

年幼小朋友未必能理解自己所患何病及為何經常進出醫院。「我們的對象是0至18歲小朋友，不同年齡階段有不同需要，小至0歲，他們都有痛的感覺，此時更需要家長支持他們的幼兒。有些BB一出世就患有癌症，教家長在陪伴治療外，如何與小朋友去玩耍，建立正常生活。此舉是讓小朋友知道：父母總是陪伴着我，有一份安全感。」

制定適切個人方案

至三、四歲的小朋友已想法多多，尤愛幻想，兒童醫療輔導師用一些真實或非真實的工具，讓他們認知治療是甚麼一回事。而單親家庭、SEN或智力遲緩小朋友，會因應其情況而設定陪伴方案，根據其年齡、學習發展狀況、家庭狀況的特質，配合治療。

由見到病童那刻開始，兒童醫療輔導師已開始工作。「像小朋友的衣飾、用品，都有公主的圖案，估到對方熱愛公主，所用的工具都盡量有這些圖像，甚至是說話語氣都像與公主對話，感覺同聲同氣，能減少治療時的恐懼。」她說病童也愛角色扮演，如問他玩具公仔肚子不舒服，你是醫生會怎樣做？藉以引導他們加深對治療的認識。

關顧其他家庭成員

她表示，小朋友留院必會經過重重治療程序，以血癌為例，需要抽骨髓、打背脊針，到治療室和手術室兒童醫療輔導師都會陪伴在側。「曾有小朋友害怕抽骨髓，死命握緊病床鐵欄不去。血科病人一般每個星期都要打背脊針，兩星期抽一次骨髓，對小朋友來說是很密集式的治療。我們除了在事前為他們作準備，中間陪伴他們治療，我們需要一起入埋治療室，治療後如小朋友出現情緒不安，或需以遊戲手法，讓他們剖白自己的感覺。」

兒童醫療輔導的好處，能減低病童的焦慮，在治療開始時有更多準備，減低心理壓力。有血科病小朋友反映，橫豎都要打背脊針，但有輔導師相伴，擔心大大減低。「輔助師的作用，是減低他們的壓力、焦慮，避免了之後出現需要藥物治療的心理情況，如創傷後壓力症（PTSD）。此外，也幫助了整個家庭的和諧，須知道家有病童，全家人都壓力沉重，我們從中為他們分擔。連病童的兄弟姊妹都會照顧埋，如癌症病童父母會長時間在醫院陪伴，其他的家庭成員，都不會忽略他們的需要，會進行家訪向病童其他家人講述當事人患了何病、發生何事。」

成為輔導師的資格

要成為兒童醫療輔導師必先有一個學士學位，馬嘉敏就原是社工。美國有兒童醫療輔導師的課程，內容包括兒童發展心理、家庭輔導、遊戲手法、面對患者離世的處理方法等共10個課程。讀完以上課程後，需進行600小時實習，完成實習後考試，合格後方能獲取認證資格。

輔導師對疾病症狀必須非常認識，有時需向病童及家長解說，如醫生指病童需接受放射治療，他們會作補充講解，甚至拍攝了一些YouTube影片、製作小冊子加深他們了解。如對該疾病不認知，也需搜尋相關知識，對醫學新資訊也常要與時並進認識。「兒童醫療輔導師與醫護團隊關係十分密切，我們會與醫生開會，從會議中醫生有時都會告知有哪些新療法，如香港目前已引入嶄新的質子放射治療來治療癌症。」

磁力共振掃描的模型也有，用遊戲的方式講解醫療程序。（湯致遠攝）

她說躋身此工作首要條件是鍾意小朋友，因為每一類型的小朋友都有機會接觸到，需認知和理解不同小朋友的能力。她視這是一份有使命感的職業。「覺得能幫到小朋友，方能投入其中。這份工有開心時候、有傷感時候，對個人的心理質素要求都高。」

骨癌女孩 與家人好好道別

與病童建立了感情，但疾病最終無法治癒離世，輔導師必須有一定的承受能力。馬嘉敏記得一個12歲患骨癌的女孩，進行了換骨關節手術後，情況未見好轉，更不幸是發現癌細胞已擴散，需要截肢。

12歲的她思潮起伏，失去一腳感前路一片迷茫。「我用了一些即時方法為她紓壓，也教她如何向截肢說告別。女孩子寫了一封信給截肢，感謝它12年來一直陪伴。」可惜截肢後一個多月，女孩因癌症擴散也撒手塵寰。

在她病情變差的時候，馬嘉敏把握這段時間，讓女孩好好說出感謝父母，並錄下留言予年幼的妹妹，囑她代替她孝順及愛錫雙親，此舉也能令父母釋懷。

一位4歲孩子患癌需要進行30次電療，因年紀太小電療時需用上鎮靜劑，馬嘉敏事前為他做了大量準備工夫，講解詳情，但到了電療室，總是要與他周旋，小孩要求有爸爸在場，因其父是一個講故事能手，他準備了90個故事，每次電療透過控制室的咪高峰說3個，講足30天，順利完成任務。她佩服爸爸之餘，也驚歎小朋友的能力真不能小覷。

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兒童醫療輔導走過的足印

兒童癌病基金於1990在威爾斯親王醫院兒科腫瘤病房設立首個遊戲角，由義工定期探訪並陪同孩子玩耍。1992年，在當時的臨床心理學家帶領下，基金在5間公立醫院率先進行醫院遊戲服務，透過遊戲幫助癌病兒童，應付患病所帶來的轉變。

1997年，醫院遊戲統籌在基金資助下前往美國Johns Hopkins Children's Hospital接受兒童醫療輔導師訓練（Child Life Training），並引入由美國ACLP訂立的專業守則，訓練及服務標準。

2015年，將醫院遊戲服務改稱為兒童醫療輔導服務，醫院遊戲師亦改稱為兒童醫療輔導師。

記者：周美好

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