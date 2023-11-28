親子好去處｜7大兒童室內遊樂場優惠　親子套票最低$60起【附購買連結】

▲ 7大兒童室內遊樂場，親子套票最低$60起。

帶小朋友出去玩最怕是突如其來的天氣變化，令計劃落空，不如選擇室內遊樂場，小朋友可以盡情放電，不用顧慮天氣。以下為大家整理了7個KKday正進行的限時優惠室內遊樂場，各位家長切勿錯過！

最新影片推介：

1. 機場11 SKIES室內遊樂場SKY PlayPark

位於機場的SKY PlayPark佔地22,000呎，是專為0至12歲兒童而設的玩樂空間，當中集合了體驗、藝術展示、學習、娛樂及探索五大元素，並以再生物料打造二次元創作體驗館的玩樂設施，小朋友可以自主探索及創作，刺激多元感官發展。場地設計主打文青風格，打造多個特色打卡熱點，同時亦會定期舉辦不同環保主題的工作坊，適合不同年齡層的大小朋友參與，藉此宣揚環保以及可持續發展的概念。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

SKY PlayPark

地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES二座7樓

親子套票：$50起（原價$60）

【門票購買】

2. 尖沙咀兒童動靜皆宜天地

兒童動靜皆宜天地佔地面積20,000平方呎，提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！小朋友可以在靜態區體驗7種模擬遊戲；動態區遊玩充氣彈床、波波池及滑梯親子樂等等，無論是活潑好動還是文靜的小孩都可以有適合的遊樂設施。



▼ 點擊圖片放大 +2

兒童動靜皆宜天地（中港地店）

地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 UG/F 30 號舖

親子套票：$99起（原價$110）

【門票購買】

3. 觀塘逾5000呎室內遊樂場Cozy Play Town

觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」，達5,000呎面積，場地寬闊並設備齊全，當中不但有巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池外，還有讓大人遊玩的氣墊桌、大型投影螢幕投球區及遊戲機等，小朋友放電的同時，家長都可以享受玩樂時光。

▼ 點擊圖片放大 +2

觀塘室內遊樂場Cozy Play Town

地址：觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室

親子套票：$95起（原價$130）

【門票購買】

4. 智遊天地E3 Club Playland

智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場位處九龍灣MegaBox L12，場內佔地約11,000平方呎是一站式兒童派對場地，專為1至12歲兒童提供多元化玩樂設施，併合3大元素：娛樂、教育與交流，是集遊戲、教育、互動、派對及家庭樂於一身的綜合活動場地。每天設約5個任玩時段，90分鐘內可以暢玩所有遊戲區域，包括必玩3米高魔鬼滑梯、半透明螺旋滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等等。

▼ 點擊圖片放大 +2

智遊天地E3 Club Playland

地址：九龍灣Megabox 12樓1號舖

親子套票：$150起（原價$170）

【門票購買】

5. 沙田石門2Gather Playhouse

2Gather Playhouse就近於港鐵石門站，步行1分到達。全場逾萬呎，設有11個玩樂專區比小朋友和大人，包括迷你旋轉木馬、氣球區、跳彈床、納米沙池區等，其中波波池及攀爬區為園內最大型的遊樂設施，約佔樂園1/3的範圍，有兩條連接攀爬設施的滑梯和由過萬波波及大瑜珈球組成的波波池，小朋友可以放足一日電！同時亦有專為幼兒而設的玩樂區，不同年齡的小朋友都可以大玩特玩。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

石門2Gather playhouse

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期162舗

親子套票：$120起（原價$130）

【門票購買】

6. 屯門逾9000呎室內遊樂場Kingdom

Kingdom樂園位於屯門，佔地近9,000呎，是極大型的室內親子遊樂場。場內設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、恐龍坐騎區和開讀區。另有化妝間，小朋友可以化身成自己喜愛的王子、公主造型，又或換上超市、廚房和醫院的角色扮演服裝，體驗遊戲樂趣的同時亦可以盡情打卡！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Kingdom室內遊樂場

地址：屯門良運街3號建生商埸2樓

親子套票：$140起（原價$280）

【門票購買】

7. Fantastic Space兒童室內遊樂場

Fantastic Space兒童室內遊樂場同樣位於九龍灣，佔地7,000呎，場內設有逾10款遊樂設施，包括：巨型食物超市、跳彈床、滑梯、電動車、沙池等，小朋友可以從玩樂中自由探索和嘗試，啟發潛能，建立自信心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Fantastic Space 兒童室內遊樂場

地址：九龍灣宏遠街1號一號九龍1樓01鋪

親子套票：$60起（原價$162）

【門票購買】

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳