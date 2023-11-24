白晝如焚丨鄧麗欣獲頒「特別功績賞」　Stephy自言個性強悍

▲ 鄧麗欣憑電影《白晝如焚》獲「福岡旭日國際電影節」頒「特別功績賞」。。

鄧麗欣（Stephy）為主演電影《白晝如焚》飛往日本福岡，代表劇組參與開幕電影放映，更成為首位香港演員獲電影節頒發「特別功績賞」殊榮，嘉許其在演藝事業上的傑出表現。

在電影節的頒獎典禮上，Stephy親自從電影節代表手上接過獎項，並發表得獎感言。她充滿笑容接過獎項說：「進步係我自己嘅目標，我會繼續努力做好嚟緊每一個得到嘅機會同角色，希望會越嚟越進步，希望大家會繼續支持我嘅電影，會繼續睇到我更多好嘅電影。」

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▲ 鄧麗欣為《白晝如焚》飛日本出席「福岡旭日國際電影節」。

Stephy放個人性格入角色

對於在演員崗位中的努力被看見，Stephy心情興奮表示：「好開心好榮幸可以得到呢個獎項，呢個獎項嘅名銜係一個提醒，我覺得卓越係一個追求，希望可以追求不同角色，追求不斷進步同創新，先至係一個卓越嘅開始。」

有現場觀眾希望了解香港女性是否如Stephy在電影中如此強勢，她笑言：「我相信未必所有香港女性都好似我戲中角色咁強悍，不過覺得觀眾睇得好透徹，見到呢個角色透視到我嘅個性。因為我自己本身都有角色呢種強悍喺內在，有時可能喺我嘅眼神入面見到，所以我都刻意將自己呢個特性，投放咗喺角色入面。」

▲ 鄧麗欣

劉以豪賀拍檔得獎

此外，今趟旅程對Stephy來說頗特別，因是自她個人演唱會後首次離港，稱：「希望呢部電影可以去到更多地方，令更加多人認識我哋。團隊好用心去製作，我自己都好用心去飾演片中角色，好希望可以親自去到唔同地方帶俾觀眾，現場同大家分享。今次好開心第一次嚟到福岡。」

Stephy今趟行程非常緊密，除參與《白晝如焚》放映及領獎外，只有一天私人時間，能夠放下工作遊走，她說：「今次行程緊密，完成電影節行程同訪問之後，都係得一日時間去行街同食野，不過我覺得已經好滿足，因為好耐冇嚟日本，希望下次有機會可以再嚟。」

而《白晝如焚》男主角劉以豪，得知Stephy獲獎的喜訊後，亦親身拍片恭賀好拍檔：「恭喜Stephy，很替她開心，大家拍攝過程也滿辛苦的，希望電影能夠讓更多觀眾看見。我們在拍攝的過程中互相幫助，互相照顧，當遇上問題的時候，我們也會互相協調。特別感謝李保璋導演給我們很大的安全感，讓我們很順利地完成這部電影。」

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