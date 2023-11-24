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吳亦凡入獄丨吳亦凡上訴失敗二審維持原判　吳母聲稱有逼供現象揚言繼續申訴

娛樂 16:20 2023/11/24

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吳亦凡上訴失敗二審維持原判，有期徒刑13年。

前韓團EXO成員的加籍華人吳亦凡，於2021年被內地網紅都美竹大爆遭灌酒後發生關係，更指他透過「酒局選妃」挑選未成年少女進行性行為，隨後更有多名自稱受害人在網上舉證，事件震驚整個娛樂圈。

去年11月，吳亦凡涉強姦罪及聚眾淫亂罪被判有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境，同時以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，最終法院決定執行有期徒刑13年，其後吳亦凡不服提出上訴。

【吳亦凡入獄】吳亦凡案二審開庭將依法擇期宣判　因涉隱私隱不公開審理

點擊查看都美竹照片：

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二審維持原判

今日（11月24日）北京市第三中級人民法院再度開庭，裁定駁回上訴，宣告維持原判。

二審結果判決後，吳亦凡旗下嘻哈廠牌「20XXCLUB」官方微博貼出吳媽媽吳雨的長文，直指有「逼供、誘供現象」，揚言會繼續為吳亦凡申訴。

吳媽媽發聲明直指有逼供現象。（微博圖片）

直指有逼供情況

吳媽媽在聲明中承認自己有錯，指吳亦凡想退出娛圈時卻阻攔對方，才造出反叛的行為。

她又指都美竹及兩名受害人已為20多歲的成年人，遇到事件卻沒有報警，後來更有炫耀行為，不但繼續與吳亦凡保持聯繫，其中一女還與吳亦凡拍拖兩個月。

吳媽媽更直指經理人與三女的片段，出現「遭拍枱、辱罵、怒吼」等逼供的情況，最後強調「相信中國法律」，繼續為兒子申訴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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