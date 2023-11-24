靚媽精明眼｜西松屋一連8日開倉優惠　超過3萬件日系冬季童裝最平$10【多圖】

▲ 日本童裝品牌「西松屋」將於明天（25日）起一連8日在紅磡「萌B殿堂」舉行開倉優惠，超過3萬件日系冬季童裝最平$10一件。

天氣轉冷，媽媽忙於為孩子準備換季衣物。日本童裝品牌「西松屋」將於明天（25日）起一連8日在紅磡「萌B殿堂」舉行冬日大開倉優惠，全場超過3萬件童裝均一價買6送1，最平$38.5一件。另設有清倉特價區，全部$10一件！今次更全新引入日本品牌「Birthday」的冬季童裝，讓媽媽有更多選擇。

最新影片推介：

日本童裝品牌「西松屋」向來價廉物美，一直深受港媽歡迎。今次開倉以冬季童裝為主，全場超過3萬件，包括休閒服、連身衣、上衣、長褲、長裙、毛毛衫及外套，另有家居服、睡衣、內衣等等，由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備。注意60至95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場有其他人氣嬰幼兒產品發售，例如KUMON益智教具、和光堂、Pigeon、B.box、Babyganics、Dr. Brown、Skater、韓國嬰幼兒產品，都會以開倉價發售。另有精選日本Skater好物，例如水樽、儲物盒及廚房用品等。除指定貨品外，全場嬰幼兒產品買10件以上再有95折。

▲ 清倉特賣區全部一律$10！（有關機構提供）

今次也返有最受歡迎的清倉特賣區，貼有紅色圓形貼紙的款式全部一律$10！清倉區不限購，亦沒有最低消費。今次更新設$88驚喜注目款，提供更多優質衣物款式供媽媽選購，款式包括厚實外套及各式各樣的卡通毛毛衫，也享有買6送1優惠。另外買14件正價衣服，便可以$58換購驚喜注目款1件，多買多換。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

凡於開倉期間購買任何產品滿$500，即送$50現金劵，多買多送，更可以參加「萌B電流迷宮」遊戲贏取豐富禮物及超抵換購價產品，保證人人有獎。另外，消費滿$88可獲印花卡一張，每期開倉會發放一款顔色印花，集齊三個不同顔色印花即可換領神秘禮物1份。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【萌B殿堂 冬日の大開倉】詳情

日期：2023年11月25日（六）-12月2日（六）

時間：10:00am-7:00pm

衣物尺寸：60、70、80、90、95、100、110、120、130、140、150、160cm

衣服價錢：全場$59/件，買5件起$50/件，買10件衣服起$45/件（買滿6件會再送1件），低至$38.5/件

地址：紅磡祟平街2號富德中心208室（近海逸豪園）

網址：萌B殿堂Facebook

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲