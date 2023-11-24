【科研中心】阿斯利康研發中心在港揭牌　陳茂波：為區域醫藥研發注入新動能

▲ 生物製藥企業阿斯利康宣布在香港設立研發中心及創新園。(曾耀輝攝 )

生物製藥企業阿斯利康宣布在香港設立研發中心及創新園，財政司司長陳茂波今日（24日）出席揭牌儀式致辭時表示，對於阿斯利康來港設立研發中心感到非常鼓舞，相信會為區域醫藥研發注入新動能。

陳茂波表示，阿斯利康將會是香港首個由全球前十大藥企建立的研發中心，中心將會專注細胞治療、基因治療等重點領域的藥物的研發。他表示，施政報告提出將香港發展成為醫療科技創新樞紐，長遠目標為建立「第一層審批」的藥物註冊機構，不依賴其他藥物監管機構，直接根據臨床數據在本港審批藥物註冊申請，讓香港成為被中國內地和國際廣泛認受的藥物和醫療器械審批地。

陳茂波強調，在香港發展生命健康科技產業有五大優勢，包括具一國兩制優勢、自由出入口、融資方便等，又相信研發中心會為區域醫藥研發注入新動能。

阿斯利康全球執行副總裁、中國區總裁王磊表示，今次揭牌進一步擴大在香港的研發佈局，公司會進一步擴大在香港研發的布局，在香港多做臨床研究，支持內地的新藥在香港和內地獲批後上市。他又指，香港剛剛加入ICH組織成為觀察員，因此決定在香港加強業務，會利香港優勢，連接阿斯利康全球的研發需求，又會進一步與香港專家及科研機構合作。

王磊指，阿斯利康除營銷外，亦有責任促進醫藥研發。他表示，看中香港兩間世界領先的醫學院，有很多世界級的專家和科研人員，強調香港很多教授都是全世界領先的專家，認為大學的基礎研究機會不可錯過，公司會進一步與香港的專家和高校科研機構合作，推動香港的科學家參與貢獻研發進程。王磊相信，香港不僅是金融中心，更有潛力成為重點科研中心。

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記者：吳穎嵛