  • 24°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 16:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科研中心】阿斯利康研發中心在港揭牌　陳茂波：為區域醫藥研發注入新動能

社會 14:08 2023/11/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

生物製藥企業阿斯利康宣布在香港設立研發中心及創新園。(曾耀輝攝 )

生物製藥企業阿斯利康宣布在香港設立研發中心及創新園，財政司司長陳茂波今日（24日）出席揭牌儀式致辭時表示，對於阿斯利康來港設立研發中心感到非常鼓舞，相信會為區域醫藥研發注入新動能。

陳茂波表示，阿斯利康將會是香港首個由全球前十大藥企建立的研發中心，中心將會專注細胞治療、基因治療等重點領域的藥物的研發。他表示，施政報告提出將香港發展成為醫療科技創新樞紐，長遠目標為建立「第一層審批」的藥物註冊機構，不依賴其他藥物監管機構，直接根據臨床數據在本港審批藥物註冊申請，讓香港成為被中國內地和國際廣泛認受的藥物和醫療器械審批地。

陳茂波強調，在香港發展生命健康科技產業有五大優勢，包括具一國兩制優勢、自由出入口、融資方便等，又相信研發中心會為區域醫藥研發注入新動能。

阿斯利康全球執行副總裁、中國區總裁王磊表示，今次揭牌進一步擴大在香港的研發佈局，公司會進一步擴大在香港研發的布局，在香港多做臨床研究，支持內地的新藥在香港和內地獲批後上市。他又指，香港剛剛加入ICH組織成為觀察員，因此決定在香港加強業務，會利香港優勢，連接阿斯利康全球的研發需求，又會進一步與香港專家及科研機構合作。

王磊指，阿斯利康除營銷外，亦有責任促進醫藥研發。他表示，看中香港兩間世界領先的醫學院，有很多世界級的專家和科研人員，強調香港很多教授都是全世界領先的專家，認為大學的基礎研究機會不可錯過，公司會進一步與香港的專家和高校科研機構合作，推動香港的科學家參與貢獻研發進程。王磊相信，香港不僅是金融中心，更有潛力成為重點科研中心。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：吳穎嵛

相關文章

【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
21:33 2023/11/23
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
【火警】屯門友愛邨單位起火　火勢猛烈濃煙席捲半空
今日 11:40
【火警】屯門友愛邨單位起火　火勢猛烈濃煙席捲半空
【天氣報告】東北季候風正影響廣東沿岸　氣溫低見16度
今日 11:32
【天氣報告】東北季候風正影響廣東沿岸　氣溫低見16度

你可能感興趣

【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
21:33 2023/11/23
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
【火警】屯門友愛邨單位起火　火勢猛烈濃煙席捲半空
今日 11:40
【火警】屯門友愛邨單位起火　火勢猛烈濃煙席捲半空
【天氣報告】東北季候風正影響廣東沿岸　氣溫低見16度
今日 11:32
【天氣報告】東北季候風正影響廣東沿岸　氣溫低見16度
AstraZeneca（美：AZN） 治療 醫療科技 國際集團 陳茂波 科研 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間12:05）