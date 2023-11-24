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羽生結弦離婚丨花滑王子離婚傳主因過於「媽寶」　八旬外婆心痛揭内情：從未見過孫新抱

家事百科 15:54 2023/11/24

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日本冰王子羽生結弦被前妻痛批「媽寶男」，日前他的外婆卻爆出孫仔崩潰，並指「從未見過孫新抱」。

現年28歲的「日本滑冰王子」羽生結弦，於11月17日透過Twitter (現改名X) 宣佈離婚，結束僅105天的夫婦關係。羽生結弦離婚主因傳過於「媽寶」，八旬外婆透露，從未見過孫新抱，並心痛孫兒精神不振，「在精神上崩潰，甚至不吃飯」。

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28歲的羽生結弦，今年8月4日晚透過官方Twitter（現名X）的官方帳號突然宣布結婚，於11月17日又透過官方帳號宣佈離婚，結束僅105天的夫婦關係，「閃婚」又「閃離」的消息震驚全球。羽生的離婚聲明解釋因為不堪媒體和粉絲的日夜守候，令他沒法繼續保護伴侶，

因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受。

前妻神秘的身份也曾被日媒爆料，指前妻是比他大8歲的小提琴家末延麻裕子，日前又被指離婚的真正原因是前妻未能融入其家庭，同時指羽生結弦過於「媽寶」性格，成為兩人離婚的導火線。

事發至今，羽生未有露面，而他年逾80歲的外婆，在11月20日接受日媒訪問，她先開口致歉，「給大家帶來麻煩，真的很對不起」，對於孫兒離婚一事，她表示雙方都受傷了，

我女兒昨日（11月19）晚上打電話來，她說羽生『精神已經很疲憊很崩潰，甚至連飯都吃不下去』。

外婆又爆出沒有見過孫媳婦，她本來也想見見對方，也希望羽生「早點結婚，安定下來就好」，最大的願望是簡單的幸福，沒想到如今竟是離婚收場。

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責任編輯：王明芳

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