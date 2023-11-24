【打擊毒品】警大角咀搗毒品儲存倉及加工場　檢480萬霹靂可卡因拘22歲男子

▲ 警方在大角咀搗毒品儲存倉及加工場。（黃傑偉攝）

警方於前日（22日）在大角咀搗破一個以私人住宅單位作掩飾的製毒工場及毒品儲存倉，以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕1名22歲本地男子，並在其身上及單位內檢獲一批製毒工具及3.6公斤思疑霹靂可卡因，市值約480萬。被捕人士已被控上述兩項罪名，今日（24日）下午在西九龍裁判法院提堂。

黃大仙警區刑事部高級督察吳秉琛指，警方早前接獲線報，指有黑社會操控的販毒集團，以私人屋苑用作毒品儲存倉庫及加工場。經深入店調查及分析後，探員於前日下午作出拘捕行動，在大角咀深旺道一私人屋苑截查一名目標男子，在男子身上檢獲2.6公斤懷疑可卡因。探員隨即持法庭搜令押男子回單位內搜查在單位，再撿獲一公斤懷疑霹靂可卡因，檢獲毒品市值480萬元，並在單位睡房內檢獲毒品加工及包裝工具，包括電磁爐、仍沾有毒品的煲、大量梳打粉、電子磅、封口機及可再封膠袋，相信該批源材料用作製造霹靂可卡因。

被捕男子22歲，姓葉，有黑社會背景，被控「販毒」及「製毒」2項罪名，將於今日下午在西九龍法院提堂。

警方重申，販毒及製毒均屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉