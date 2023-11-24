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長壽之道｜103歲香港婆婆澳洲悉尼返港　全機送上熱烈歡迎揭長壽秘訣

保健美顏 14:25 2023/11/24

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103歲香港婆婆澳洲悉尼返港，全機送上熱烈歡迎。

歡迎返港！澳洲航空近日迎來一名「VIP」，現年103歲的香港婆婆在悉尼探親後，乘搭澳航航班回港，獲得機組人員及乘客熱烈拍手歡迎，航空公司更窩心地送上賀禮。

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據澳洲駐香港總領事館及當地媒體報道，該名女乘客是現年103歲的Ngan Chun Kam日前到澳洲悉尼探親，本月初乘搭澳洲航空（Qantas）商務艙返港。在婆婆登機後，機組人員夾道歡迎，熱烈的掌聲四起，機長更以廣播歡迎她登機，並為婆婆送上香檳以及澳航禮品包，氣氛歡樂。

婆婆的新抱Helen笑稱，由於奶奶不懂英語，起初並不理解為何機艙會歡呼聲四起。直到她得知歡呼聲原因，是由於自己是航空公司史上接待過最年長的乘客，令婆婆對是次經歷感到十分特別。

報道指出，出生於1920年1月1日的婆婆，甚至比在1920年11月成立的澳航「更年長」。婆婆在19歲時與丈夫結婚，有6名年屆72至83歲的子女，以及13名孫兒及15名曾孫。

婆婆的丈夫從事進口水果生意，在1999年去世，享年81歲。新抱Helen表示，老爺生前是一位有遠見的商人，在香港購入樓花，現時奶奶和她的3個兒子就住在一起。

而婆婆的2名女兒已移居加拿大，至於另一名81歲兒子Dennis則與太太Helen及4名子女居於悉尼。亦因此自1979年起，婆婆每年都會到悉尼探望兒子。

有關婆婆的長壽秘訣，Helen就指奶奶性格開朗，長壽主因是由於積極的生活態度。Helen表示，婆婆現居半山區，但堅持每天都會走下山，親自去街市買餸再步行上山回家；此外，婆婆也非常喜歡垂釣，Helen表示正期待奶奶明年再來澳洲。

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責任編輯：羅嘉欣

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