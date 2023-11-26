【商界訪京】中電向夏寶龍介紹未來發展重點　承諾續提供潔淨、合理價格電力

▲ 夏寶龍在京會見米高嘉道理一行。（港澳辦網站圖片）

港澳辦主任夏寶龍近月不時在北京、或在深圳會見本港外商，其中，上周三在北京會見中電集團主席米高嘉道理一行。中電今日表示，夏寶龍充分肯定嘉道理家族及中電對香港堅定不移的承諾。

中電表示，會面期間，代表團向夏寶龍介紹了中電和香港上海大酒店有限公司的業務狀況， 以及未來的發展重點。中電代表強調，將繼續致力支持中國內地及香港的減碳目標，以可靠、潔淨和價格合理的電力供應，為兩地的社會經濟發展作出貢獻。

米高嘉道理透露，夏寶龍會上強調，中央將堅定地繼續在香港實施「一國兩制」政策，並將一如既往地支持香港發揮獨特地位和優勢。米高嘉道理表示，「中電和香港上海大酒店一直以香港為家，我們將繼續堅守對中國內地和香港的承諾，包括向世界推廣兩地的使命。」

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責任編輯：林曉君