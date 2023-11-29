【區選2023】港台舉辦區選論壇　僅設介紹政綱及答問環節

▲ 區議會選舉12月10日舉行。（資料圖片）

由香港電台製作的《2023年區議會選舉論壇》，將於12月1日至7日連續7天晚上在港台電視31頻道播出，而電台版則同期在FM94.8香港電台第二台播出。

論壇將分為兩部分，即地方選區論壇及地區委員會界別論壇。每集論壇會設候選人自我介紹政綱環節及抽籤回答地區問題環節。

另外，香港電台亦已製作共八集的《區選全面睇》（電視版）及共10集的《區選知多D》（電台版）節目專輯，向市民介紹區議會選舉背景及相關資訊。



政府發言人表示，政府希望透過舉辦選舉論壇，讓每名候選人有公平機會向市民展示其參選政綱及對所屬選區的意見。同時，亦藉此讓市民明白完善地區治理體系和重塑區議會對市民生活息息相關的重要性。

電視的播放時間為星期五至一晚上9時30分，及星期二至四晚上6時30分及9時30分。電台的播放時間則為星期一至五晚上9時至12時，及星期六、日晚上8時至12時。

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責任編輯：林曉君