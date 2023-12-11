香港冬日聚餐之選　特色火鍋推介

踏入十二月，天氣轉涼，香港大小餐廳推出冬季時令菜，但最暖心、暖胃、令人大滿足的，絕對是和親朋好友圍爐小聚「打邊爐」。其實不單止在冬天，不少香港人一年四季都喜愛吃火鍋，所以在香港火鍋店百花齊放。想要品嘗味道有特色、服務質素有保證的火鍋，不妨留意以下6間「優質旅遊服務」計劃認證商戶的火鍋店！

好呷台灣火鍋：火鍋吃到飽 各式夜市小食重現台灣味道

說起好呷台灣火鍋，就不得不提其人氣麻辣鴨血藥膳鍋。由多種香料和藥材熬製而成的湯底，配上Q彈入味的鴨血塊，麻香撲鼻，讓人食指大動。好呷台灣火鍋亦有另外7種湯底可供選擇，均能搭配其自家製沾醬，令味道更有層次，回味無窮。食材方面，餐廳提供多款台灣直送鍋物，例如扎實有咬勁的蘭花乾（台式豆卜）、肉質嫩滑的黑魚片等等。自助區美食更是琳瑯滿目，有各式台灣夜市小吃，更不時更新輪替款式，例如手工製作的蛋餅、特製的麻香辣味和甘梅味爆米花，加上好呷綜合紅豆湯和特色手搖飲品，讓食客彷如置身台灣，充分體現「滿足口福，還倍感幸福」。

▲ 好呷台灣火鍋提供多款台式湯底，配上台灣直送鍋物和夜市小吃，帶來台式好味道。

好呷台灣火鍋：https://www.facebook.com/HAP.TaiwaneseHotpot

店舖資料：

1號店：旺角朗豪坊7樓17至20號舖

電話：2699 2018

2號店：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心3樓全層

電話：2633 3978

禾牛薈火煱館：設VIP房間為聚會之選 首創火鍋速遞

創立於2009年的禾牛薈火煱館，是港式火鍋店。該店的宗旨「用心製作，以客為本」充分反映在食物當中，例如款式眾多的湯底，無添加味精，並以高質食材熬煮。特色鍋底包括四川麻辣鍋、藥膳醉雞鍋，還有特別推薦的寒天翅瓜滑雞鍋。同時，禾牛薈火煱館堅持每天採購新鮮海鮮和肉類，包括本地手切肥牛、酸菜魚，亦提供刺身拼盤，讓客人一次品嘗中日美食。餐廳更設有各種VIP房間（不設最低消費），例如「邊爐K房」，更在十多年前首創火鍋速遞服務，滿足不同食客的需求。

▲ 禾牛薈火煱館提供多元化的鍋底選擇以及各式新鮮食材，更設有各式VIP房間及卡位雅座，適合大型聚餐或三五知己小聚。

禾牛薈火煱館：https://www.woocowhotpot.com.hk/

店舖資料：

九龍城店：九龍城南角道36號地舖（近衙前圍道）

電話：2383 9863

尖沙咀店：尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈1樓及2樓

電話：3997 3369

美味廚：每逢9月推新主題 今期韓風肉食、素食選擇多

美味廚開業18年，每逢9月就會推出新主題火鍋菜式，今年就以韓國美食為主題，為大家帶來一股韓風！招牌火鍋湯底正是將韓式烹飪融入港式火鍋元素的韓國牛肋骨蘿蔔湯，長時間熬煮的牛肋骨讓湯底充滿豐富膠原蛋白，白蘿蔔亦吸收了湯底的精華，清甜美味。

為了照顧素食人士，該店更有素食湯底韓國泡菜年糕豆腐湯，以爽脆辛辣的泡菜配上嫩滑的豆腐，更添風味。配料方面更有多款手工丸餃，包括韓式燒烤牛肉洋蔥餃、韓式泡菜年糕部隊餃、韓式大醬八爪魚墨魚丸、韓式炒粉絲素菜餃、韓式泡菜年糕餃等。肉食方面，該餐廳選用了優質的韓國和日本牛肉，如韓國江原1+頂級西冷和日本宮崎A5西冷。

▲ 美味廚每年9月都會推出全新火鍋菜式，今年就以韓國美食為主題。

美味廚：https://meganskitchen.com/

店舖資料：

地址：灣仔灣仔道165-171號樂基中心5樓

電話：2866 8305

鍋心：魚米靚粥嘗鮮 價格透明兼設兒童餐

想要品嘗食材的原味和鮮味，濃郁的火鍋未必適合，但是鍋心的粥底火鍋就可以帶大家返璞歸真。鍋心主打新鮮海鮮食材，將肉蟹、海蝦、花甲、鮑魚等海鮮，以及其他家禽、肉類和蔬菜等融入傳統粥文化之中，使粥底口味同時具備清、 鮮、爽、嫩、滑、香，是名副其實的魚米靚粥，讓人一試難忘。

鍋心的秘密還在於堅持不用油、鹽和味精等調料，粥底的鮮味主要依靠每日精挑細選的生猛海鮮。鍋心將燙過新鮮食材的粥水加入粥膽和醃菜，讓粥的鮮味和食材的原味更加突出讓食客吃得健康又盡興。鍋心更特設兒童餐，讓一家大小都可以享受粥底火鍋的鮮甜。

▲ 鍋心每日嚴格把控海鮮質素，更不設海鮮價。

鍋心：https://www.facebook.com/rice.sweet.hotpot/

店舖資料：

佐敦店：佐敦德成街1-5號康源閣地下A-B舖

電話：2886 2012

大圍店：大圍積存街18號地下

電話：2886 2884

深水埗店：深水埗順寧道29-39號

電話：2886 2114

北角店：北角和富道96-110號僑裕大廈地舖一號地下

電話：2886 2449

漁舍：傳統湘川風味酸菜魚 加入港式食品創新意

漁舍的招牌菜是酸菜魚，每日以24小時熬製的豬骨湯頭來烹煮酸菜魚湯，湯頭中的豬骨釋放出濃郁的鮮甜味道，令湯的口感更豐富濃郁，配上長時間發酵的老壇酸菜，以酸味將湯頭和魚肉完美融合。作為一間湘川風味的餐廳，漁舍的食譜是由來自四川的廚師精心研發的，無論是辣椒的選擇、烹飪的技巧還是配料的搭配，均力求呈現最正宗的湘川菜。另外，漁舍亦不忘創新，將創意融入傳統，例如今個冬天就推出了特色煲仔飯，其中韓式芝士泡菜飯及窩蛋照燒鰻魚飯更是將日韓風味融入港式煲仔飯當中，令食客充滿驚喜。

▲ 帶有獨特酸味和香氣的老壇酸菜，將豬骨湯頭和魚肉完美融合，增添風味。

漁舍：https://www.facebook.com/TheFishHouse.HK/

店舖資料：

地址：北角渣華道123號北角匯二期1樓112商舖

電話：2361 8776

方叔叔重慶老火鍋：還原重慶火鍋 多款辣鍋滿足愛辣人士

方叔叔重慶老火鍋由熱愛火鍋的方叔叔於2016年創辦。他將精心挑選的重慶火鍋鍋底帶到香港，並以嶄新的火鍋底料炒製技術，精炒五種料，包括四川漢源花椒、精煉高純度牛油、四川郫縣豆瓣醬、雲南黃口老姜、重慶石柱紅辣椒，還原重慶老火鍋味道，辣而不燥，尤為吸引嗜辣人士和火鍋愛好者。

方叔叔更精心挑選高質食材，推出十八大推薦菜，包括來自馬來西亞的手打蝦滑、每天限量供應的新鮮豬腰片，以及採用新鮮黃牛毛肚並以冰鎮處理的稻田毛肚等，將食材在沸騰的紅鍋中汆涮，齒唇留香。方叔叔更會每季推出限定食材和鍋底，秋冬季更有滋補的羊肉鍋底。

▲ 方叔叔重慶老火鍋的九宮格麻辣大紅鍋有特製的九宮格鍋，提升風味。

方叔叔重慶老火鍋：https://www.facebook.com/Unclefonghotpothk/

店舖資料：

中環店：中環皇后大道中139號The L. Place 14樓

電話：2338 1788

沙田店：沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓709號舖

電話：2891 2812

尖沙咀店：尖沙咀北京道12A號太子集團中心19樓

電話：3621 0893

荃灣店：荃灣楊屋道8號如心廣場一期3樓305號舖

電話：2960 1588

觀塘店：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm)5樓L5-2號舖

電話：2896 1669

將軍澳店：將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G49號舖

電話：2813 2826

銅鑼灣店：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心8樓

電話：3703 9318

西環店：西環堅尼地城卑路乍街163號聚賢逸居1樓

電話：2890 6678

「優質旅遊服務」計劃

這項計劃由香港旅遊發展局推行，旨在協助旅客及本地消費者識別優質商戶。計劃規定獲得認證的商號必須通過每年嚴謹的評審，以確保產品明碼實價、資料清晰，並提供優質服務。

詳情：https://bit.ly/QTSscheme

（特約）