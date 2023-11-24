社內相親丨Anson Lo呂爵安合作再演翻拍劇集　教主與Edan感受到互相改變

▲ 港版《社內相親》「教主」 Anson Lo與Edan。

ViuTV劇集《社內相親》改編自同名韓國大熱同名人氣劇，由MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo） 及呂爵安（Edan），夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。



Anson Lo及Edan身為隊友，加上曾合作拍攝過不同劇集及電影，早已培養出一定的默契。被問到在《社內相親》再次合作的感受，二人一樣默契十足，先是你一言我一語，笑指「好悶」、「冇新意」，之後就齊齊轉認真mode。

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▲ 港版《社內相親》

教主Edan齊研究角色

教主表示，今次與Edan的對戲過程十分順利，而且有任何意見都可以直接地向對方表達。

Edan之後又補充：「我地兩個第一次有比較重戲份嘅角色就係拍《大叔的愛》，回想起當時大家都好驚青，而咁啱呢套劇同《社內相親》都係翻拍，相比之下就感受到大家嘅改變。以前我哋會不斷睇原版嘅每一場戲去研究點樣做個角色，今次就會多咗嘗試用自己嘅方法去演繹。」Anson Lo聞言即附和：「大個仔喇哈哈！」

▲ 港版《社內相親》

原作者感到興奮



《社內相親》為Kakao Entertainment出版的人氣網絡小說及網絡漫畫。截至2022年2月，在韓國及其他國際市場的觀看次數累積超過4. 5億。

去年2月, 故事被改編成韓國電視劇，並由韓國頂級明星安孝燮和金世正領銜主演。透過Netflix的發行，此韓劇深受全球地區觀眾喜愛，並於去年3月衝上香港Netflix非英語節目排行榜的冠軍。



《社內相親》的原作者Haehwa對於電視劇被製作成新版本並在香港播放感到興奮，並表示：「在韓版飾演姜泰武的安孝燮在韓國內外都受到了熱烈的歡迎，希望港版的姜泰武也能同樣受到觀眾的喜愛。同時，我亦很好奇觀眾會為他取甚麼綽號。另外，金世正演繹的申夏莉開朗又可愛，廣受觀眾好評，我很期待港版的賀利會如何欺騙泰武。」