精神健康｜港男一個月轉工3次　返工壓力過大易患「職場抑鬱症」【6大症狀自測職場抑鬱】

▲ 有港男最近辭職後一個月轉工3次，情緒低落懷疑自己患上抑鬱症。

都市人返工壓力大，隨時影響精神健康。有港男在網上分享經歷，指自己最近辭去做了7年的工作，然而之後一個月連轉3份工都覺得不適合自己，感到十分迷惘，情緒亦長期低落，懷疑自己患上抑鬱症。台灣就有心理師指出，長期處於高壓力的工作環境中，有可能會導致「職場抑鬱」。

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事主近日在連登討論區發文，表示自己最近抱著「出去見識下其他嘢」的心態，辭去做了7年的工作，然而辭職後就在一個月內換了3份工作，「覺得都唔係自己想做嘅嘢」。他更指自己「日日做埋同一樣嘅工作，就算轉咗工學新嘢，因為有經驗都好快上手。過一個星期又係變熟手，不停重複」，並因此對前路感到十分迷惘，

我明白而家係返工賺錢，無咁多理想，但人生真係好悶。

他坦言「好想有人同我講嘢，好想有人聽我講嘢」，無奈朋友不多，又怕麻煩別人，「我已經同我老母講到老母都嫌麻煩」。長期感到情緒低落的同時，他亦開始思考人生問題：「開始諗埋人生為乜，賺錢為乜，好想一了百了就算」，懷疑自己患上抑鬱症。

好似永遠都唔開心咁，人生好似迷失咗咁。

帖文發布後引來不少網民留言，有人表示感同身受，「成日覺得好悶，做咩都好悶，好難覺得開心，工都唔想返」 、「以為係自己開post」；亦有人鼓勵事主向人傾訴，抒發負面情緒，「上嚟呻下」、「搵多啲興趣，得閒同身邊嘅人做多啲自己中意嘅野，唔好成日咁摺」。

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一返工就變得敏感易怒、情緒受影響，是否代表患上情緒病？對此，台灣同伴心理諮商所所長余佳容近日在個人Facebook專頁發文，指出此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向。

情緒起伏大：情感低落、焦慮、情緒不穩定、敏感易怒。

疲勞感：長期感到疲憊，無法充分休息，甚至有長期失眠的狀況。

失去興趣：對工作和平日喜好失去興趣。

生理症狀：可能伴隨頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀。

社交問題：與同事和家人的關係可能受到影響。

工作效率衰退：難以集中注意力、記憶力衰退。

余佳容強調，並非只有抗壓性低或工作效率低下、經常受到責罵的人士才會產生職場抑鬱症的問題，亦有可能是反過來，因職場抑鬱症而導致工作效率低下，因此才容易受責罵。她建議，如果自覺有職場抑鬱症的問題，可以考慮向主管或同事溝通協調、嘗試一起解決，或轉換職場環境，同時也可以尋求專業的醫療協助。她最後提醒，人生並非只有一個方向，還有很多條路可以選擇，呼籲民眾不要將自己困在痛苦的歧路上。

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責任編輯：羅嘉欣