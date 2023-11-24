  • 23°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合

醫生診症室 18:03 2023/11/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

新屋頻傳詭異咳嗽聲，女屋主執行李心肌梗塞猝逝，揭恐怖巧合。

究竟是意外還是詛咒？台灣一名女子入住新屋3個月後，常在半夜聽到咳嗽聲；友人到訪時甚至感受到被詭異力量「掐頸」。而女屋主還來不及搬離，某日又突然心肌梗塞，於家中猝逝，從而揭發有關這間新屋的一切恐怖巧合。

最新影片：

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

一名從事地產業的男網民近日在Facebook「靈異公社」發文，表示自己曾在網上認識一名高收入的女友人，她花費了400多萬元新台幣，在台中大里某大樓購入一間新屋。男網民於是約好其他友人一同前往參觀，並祝賀女子新居入伙。但詭異的是，一行人參觀新屋時，竟都不約而同聽到浴室內傳來咳嗽聲；其中一名曾在廟會抬轎的友人，在上厠所時更感覺被人「掐頸」，非常恐怖。

女屋主突心肌梗塞猝逝 成第3條人命

男網民又透露，女友人入住新屋3個月後，開始察覺不對勁，表示自己經常在半夜聽到不明咳嗽聲，以及有人走動的聲音。男網民得知後，某日特意前往與女友人住處的社區管理員聊天求證，結果得知令人心寒的巧合：該屋內曾有2人先後因心臟病離世。

男網民立即將此消息告訴女友人，著她立即搬家；而女子卻表示要慢慢收拾行李再搬離。不料她在收拾行李期間，竟突發心肌梗塞猝逝。待友人驚覺女子已失聯數日，到達時屋内已傳出屍臭味。而這間已奪走3條人命的房屋，至今再無出租或放售。

男網民藉此事提醒民眾，買房時不能只看不動產說明書，還要多拜訪街坊鄰居、社區管理員，全面了解有關新屋的資訊，例如曾出現過死亡案例；以免遭房介隱瞞「秘密」，置身險地。

留意心血管病高危因素 預防猝死

撇除居住環境受到詛咒等非自然現象因素，心肌梗塞導致猝死，可留意症狀及時求醫，預防致命後果。根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂，其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

加上秋冬季天氣寒冷時，是心血管疾病高發期；急性心肌梗塞更有年輕化趨勢。因此除了老年人，年輕人亦要預防心肌梗塞，養成護心好習慣，包括：

  • 避免熬夜
  • 適量運動
  • 保持健康飲食
  • 戒煙限酒
  • 調整心態
  • 定期體檢

另外，還要留意心臟發出的「求救訊號」。一旦出現不明原因的心前區劇烈疼痛、胸悶、大汗淋漓等症狀，應及早求醫。

睡眠不足增猝死風險

經常半夜睡不安穩，疑神疑鬼，變相睡眠不足，也會增加患心血管病機會和猝死風險。香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

陳藝賢表示，有研究指每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭一項2013年研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

心肌梗塞丨天氣轉冷牙痛肚痾勿輕視　醫生警告 : 隨時是急性心肌梗塞先兆可致命
12:54 2023/11/22
心肌梗塞丨天氣轉冷牙痛肚痾勿輕視　醫生警告 : 隨時是急性心肌梗塞先兆可致命
猝死危機｜22歲女子起床上廁所突心臟驟停死亡　醫生揭竟是1習慣所致
15:41 2023/10/28
猝死危機｜22歲女子起床上廁所突心臟驟停死亡　醫生揭竟是1習慣所致
【詭異凶宅】2任屋主輕生凶宅1星期後售出　地產經紀揭恐怖巧合：買家離奇失聯
18:05 2023/09/06
【詭異凶宅】2任屋主輕生凶宅1星期後售出　地產經紀揭恐怖巧合：買家離奇失聯

你可能感興趣

心肌梗塞丨天氣轉冷牙痛肚痾勿輕視　醫生警告 : 隨時是急性心肌梗塞先兆可致命
12:54 2023/11/22
心肌梗塞丨天氣轉冷牙痛肚痾勿輕視　醫生警告 : 隨時是急性心肌梗塞先兆可致命
猝死危機｜22歲女子起床上廁所突心臟驟停死亡　醫生揭竟是1習慣所致
15:41 2023/10/28
猝死危機｜22歲女子起床上廁所突心臟驟停死亡　醫生揭竟是1習慣所致
【詭異凶宅】2任屋主輕生凶宅1星期後售出　地產經紀揭恐怖巧合：買家離奇失聯
18:05 2023/09/06
【詭異凶宅】2任屋主輕生凶宅1星期後售出　地產經紀揭恐怖巧合：買家離奇失聯
健康問題 網絡熱話 心肌梗塞 心臟病 咳嗽 台中

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
開心速遞丨孟希璘曾因罕見病跌入低谷獲暖爸力撐現樂觀面對人生
開心速遞丨孟希璘曾因罕見病跌入低谷獲暖爸力撐現樂觀面對人生