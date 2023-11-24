靈異事件︱新屋頻傳詭異咳嗽聲　女屋主執行李心肌梗塞猝逝揭恐怖巧合

▲ 新屋頻傳詭異咳嗽聲，女屋主執行李心肌梗塞猝逝，揭恐怖巧合。

究竟是意外還是詛咒？台灣一名女子入住新屋3個月後，常在半夜聽到咳嗽聲；友人到訪時甚至感受到被詭異力量「掐頸」。而女屋主還來不及搬離，某日又突然心肌梗塞，於家中猝逝，從而揭發有關這間新屋的一切恐怖巧合。

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一名從事地產業的男網民近日在Facebook「靈異公社」發文，表示自己曾在網上認識一名高收入的女友人，她花費了400多萬元新台幣，在台中大里某大樓購入一間新屋。男網民於是約好其他友人一同前往參觀，並祝賀女子新居入伙。但詭異的是，一行人參觀新屋時，竟都不約而同聽到浴室內傳來咳嗽聲；其中一名曾在廟會抬轎的友人，在上厠所時更感覺被人「掐頸」，非常恐怖。

女屋主突心肌梗塞猝逝 成第3條人命

男網民又透露，女友人入住新屋3個月後，開始察覺不對勁，表示自己經常在半夜聽到不明咳嗽聲，以及有人走動的聲音。男網民得知後，某日特意前往與女友人住處的社區管理員聊天求證，結果得知令人心寒的巧合：該屋內曾有2人先後因心臟病離世。

男網民立即將此消息告訴女友人，著她立即搬家；而女子卻表示要慢慢收拾行李再搬離。不料她在收拾行李期間，竟突發心肌梗塞猝逝。待友人驚覺女子已失聯數日，到達時屋内已傳出屍臭味。而這間已奪走3條人命的房屋，至今再無出租或放售。

男網民藉此事提醒民眾，買房時不能只看不動產說明書，還要多拜訪街坊鄰居、社區管理員，全面了解有關新屋的資訊，例如曾出現過死亡案例；以免遭房介隱瞞「秘密」，置身險地。

留意心血管病高危因素 預防猝死

撇除居住環境受到詛咒等非自然現象因素，心肌梗塞導致猝死，可留意症狀及時求醫，預防致命後果。根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂，其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

加上秋冬季天氣寒冷時，是心血管疾病高發期；急性心肌梗塞更有年輕化趨勢。因此除了老年人，年輕人亦要預防心肌梗塞，養成護心好習慣，包括：

避免熬夜

適量運動

保持健康飲食

戒煙限酒

調整心態

定期體檢

另外，還要留意心臟發出的「求救訊號」。一旦出現不明原因的心前區劇烈疼痛、胸悶、大汗淋漓等症狀，應及早求醫。

睡眠不足增猝死風險

經常半夜睡不安穩，疑神疑鬼，變相睡眠不足，也會增加患心血管病機會和猝死風險。香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

陳藝賢表示，有研究指每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭一項2013年研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣