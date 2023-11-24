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【郵輪旅遊】名人千禧號今停泊啟德郵輪碼頭　2,000名國際旅客抵港

社會 16:32 2023/11/24

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名人千禧號今停泊啟德郵輪碼頭。

名人郵輪旗下「名人千禧號」今天（24日）重臨香港，是繼「名人極致號」於11月16日首次訪港後，一周內第二艘停泊本港的名人郵輪。「名人千禧號」接載近2,000名來自世界各地的旅客，由日本橫濱前往新加坡，今天停泊啟德郵輪碼頭。

名人郵輪為首家榮獲福布斯旅遊指南星級大獎的郵輪公司，此獎項極具認受性，而「名人千禧號」更是首批獲得相關認可的郵輪之一。「名人千禧號」上一次停泊香港為2019年底，此前在2013年3月造訪香港時，更是第一部停泊在當時剛啟用之啟德郵輪碼頭的郵輪。「名人千禧號」將於2024年3月再次停泊香港，作為前往日本航程的其中一站。

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示，我們對「名人千禧號」重臨香港，感到非常興奮及驕傲，此再一次顯示名人郵輪對本港旅遊業的支持，亦體現公司支持香港作為亞洲其中一個重要航點的承諾。

他續稱，上周「名人極致號」滿載2,700名國際旅客抵港，他們盡情探索香港之餘，亦能在船上觀賞與別不同的幻彩詠香江戶外燈光表演，成為城中熱話。他相信「名人千禧號」的旅客同樣地享受在香港的時光。

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記者：黃穎津

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