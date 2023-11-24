【小學人文科】學界指課程臃腫　憂上堂只顧「講書」無暇探究

▲ 有小學校長替小學人文科課程內容過多，擔心教師授課淪為只顧「講書」，無暇進行探究式學習活動。（資料圖片）

小學常識科將於2年後「拆科」，教育局建議人文科與科學科的課時合共佔比14%，比原先常識科多出3個百分點。津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，當局未有聚焦整合新課程，對此感到失望，擔心新科淪為只顧「講書」，未必有足夠時間進行探究式學習活動，直言是「難為了老師」。

根據教育局先後公布科學科及人文科課程框架擬定稿，兩科同樣佔小學6年課程總課時不少於7%，相比現時佔11%的常識科，合共多出3個百分點。

未聚焦整合內容 難安排活動

早前科學科課框率先公布時，已引起學界憂慮課時不足。蘇炳輝昨向本報表示，理解教育局有需要加入國民及國安教育元素，形容似是把科學內容抽走後，再將餘下大量內容全數搬到人文科，未有聚焦整合課程內容，令新科課程框架變得「臃腫」。

蘇炳輝說，人文科比常識科課時大幅減少，擔心課時不足的情況下，教師或只能像昔日般「講書」，無暇安排學生進行探究活動，擔心學習成效會變成「半桶水」。

教育局：可按需要規劃課節

被問到新科課程內容只加不減，跟教育局去年發布指引冀為學生拆牆鬆綁，兩項政策是否自相矛盾；教育局回覆表示，小學人文科的課程規劃建議佔總課時不少於7%，並包括可供彈性處理的課時，以增加整體課程規劃的彈性和跨課程學習的空間，教師可按校情和學生需要，整合不同學習安排，規劃課節多寡，另提及人文科的「學時」涵蓋包括課堂學習及人文元素的跨課程學習活動，以及在校舉行參觀活動等學習經歷時間。

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記者：馮琪雅