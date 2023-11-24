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【非禮孫女】涉8年間非禮兼襲擊兩孫女　七旬保安員認非禮等5罪還押候判

社會 16:41 2023/11/24

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涉8年間非禮兼襲擊兩孫女，七旬保安員認非禮等5罪還押候判。（資料圖片）

74歲保安員涉自2014年起8年間，多次侵犯兩名當時年約8至10歲的孫女，又因爭執而向孫女「叉頸」提起至雙腳離地10厘米。及至2022年5月保安員因爭執而拳擊孫女，兩名孫女向學校社工揭發事件。涉案保安員今（24日）於區域法院承認虐兒、非禮和襲擊致造成身體傷害等共5罪，暫委法官指本案涉及違反誠信，斥同住的祖母行為自私，還押被告至12月14日判刑。

被告W.Z.W.（74歲）報稱為保安員，今承認1項故意襲擊導致兒童受到傷害、3項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指被告於2014年至2022年5月6日，虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X；以及於2014年至2022年5月10日期間，非禮和襲擊Y造成她身體傷害，Y當時約10至17歲。

案情指，事主X及Y為兩姊妹，案發時被告為兩人祖父。2014至2015年某日，年約10歲的Y與被告在住所內爭執，當時祖母不在家，當時年約8歲的X嘗試勸架，但遭被告「叉頸」提起至雙腳離地10厘米，被告被鄰居發現後才放手。被告其後手持菜刀威脅X和Y，指若她們告訴別人便會殺害兩人。

2016年至2017年某日約下午4時許，當時年約10歲的X在床上看電視時，遭被告推倒及脫掉褲子非禮下體及胸部，X最終推開被告後逃出單位外。2014年至2016年某日，被告趁當時年約12歲的Y洗澡時，以螺絲批撬門偷窺，Y發現後尖叫，被告責備Y後離開。

至2022年5月，被告於早上下班後，伸手入X衣內非禮。被告另於同月指責Y的說話破壞家庭關係，Y其後用手機拍攝被告，被告見狀推Y的肩膀及揮拳向Y施襲10數次。最終X、Y於同月向學校社工披露事件及報警。

暫委法官指，本案涉案時間長，亦涉及違反誠信，又指事件不斷在單位內發生，同住的祖母並非如辯方所指般無知，而是自私，遂將被告還押至12月14日判刑。

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記者：梁錦麟

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