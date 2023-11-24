【旅遊發展】民建聯提4招吸內地客　增自由行、擴「一周一行」至大灣區內地城市

▲ 民建聯提4大建議吸引內地旅客。（戴朗希攝）

疫後全面通關接近一年，內地旅客來港的數字未如預期，民建聯今日提出4建議，優化內地旅客來港的安排，包括：增加自由行城市、擴一周一行範圍、提高旅客免稅額，以及加強調查研究。

民建聯立法會議員陳勇指出，內地旅客來港政策已有10多年未改變，認為港府應該跟內地城市有更多溝通，以吸引更多新旅客來港。

民建聯立法會議員梁熙指，自由行政策自2003年7月至於2007年1月，共開放予49個城市，但政策已實行20年，他希望港府可跟內地城市商討，讓更多不同城市加入自由行計劃中。至於「一周一行」安排，目前僅深圳居民適用，民建聯建議擴大至大灣區其他內地城市。

提高旅客免稅額至1萬元

提高旅客免稅額方面，梁熙指，內地旅客來港，每次自用物品的免稅額只有5000元，他希望港府可跟內地城市探討，將限額提升至1萬元。另外，民建聯亦希望政府進行調研，了解旅客結構、口岸處理的能力，對社區的影響等，加強香港的旅遊動能。

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記者：戴朗希