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萬千星輝頒獎典禮2024︱趙璧渝提名「女藝員」感對母親有交代　與妹妹齊拍廣告寓工作於娛樂

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

趙璧渝成功提名本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎，感到成就解鎖。

【趙璧渝 / 趙穎琪  / 萬千星輝頒獎典禮】入行12年的趙璧渝（Osanna）今年憑劇集《逆天奇案2》飾演「妹頭」及 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演的網紅「凌詩蕙」獲得好評，由寂寂無名的人物，一步一步入屋成為一位「演員」。

趙璧渝除成功提名本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎項外，亦獲續約擔任美胸代言人；早前她更與曾參選港姐的妹妹趙穎琪，衝出香港拍攝美胸廣告，齊騷豐盈身材，寓工作於娛樂。

趙璧渝工作量增母感安慰　大方分享5大美容心得

趙璧渝獲提名本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎。

萬千星輝頒獎典禮2024︱有份爭獎成就解鎖

首次跟妹妹合作，Osanna直言雖然興奮但壓力比自己一個開工更大：「同阿妹開工，本身諗住當去旅行去玩咁，但原來會好緊張，因為責任感大咗，始終家姐帶住阿妹，會想特別take care佢，不過其實阿妹面對鏡頭都冇唔習慣，始終選過港姐，有晒經驗。另外一齊開工嘅好處係大家互相鞭策，一齊on diet keep fit同做gym。」

對於有份角逐本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」，Osanna揚言如能入圍10強，有資格出席頒獎典禮已經夢想成真。

同時，單親家庭成長的她表示，這也能對媽媽有個交代，稱：「可以提名已經好開心，自己讀訓練班嘅時候，邊會諗到可以出席頒獎禮記者會，感覺好似成就解鎖；今年有3套劇出街，令大家睇到我唔同角色嘅演繹，希望可以得到觀眾嘅肯定，亦都對媽咪有一個交代，佢見到我近年有發揮角色，佢都好開心好安慰，亦會將我嘅報道剪低儲起。」

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萬千星輝頒獎典禮2024︱跟宣萱拍劇獲益大

入行12年，由沒有對白到現在遇上好角色，Osanna非常感恩，她指：「有次喺日本，有個香港人竟然認得我，叫得出我全名，真係好開心。」

在重頭劇《巨塔之后》，Osanna飾演宣萱徒弟，二人有不少對手戲，Osanna表示能跟宣萱合作令她開心得幾天睡不著：「宣萱係一個非常好嘅前輩，超nice超專業，除咗演戲，仲會同我哋分享好多想法，佢仲畀咗好多鼓勵我，喺佢身上學到好多嘢，係呢次拍劇嘅意外收穫。」

趙璧渝感與宣萱拍劇獲益良多。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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