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我的世界地圖丨魏浚笙被封最勤力新人再出歌　Jeffrey邀王菀之+黃偉文打造新作

娛樂 17:51 2023/11/24

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魏浚笙（Jeffrey）推出新歌《我的世界地圖》。

有「最勤力新人」之稱的魏浚笙（Jeffrey）繼《第一個迷》、《遺忘了初心的我們》及《失約巴黎》後，剛剛推出了新人年的壓軸新歌《我的世界地圖》。

Jeffrey今次挑戰輕快曲風，邀來唱得又演得的王菀之（Ivana）作曲、並繼續由黃偉文（Wyman）填詞。

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王菀之+黃偉文聯手打造新作

「唱作女王」Ivana除了獻出「親生仔」為Jeffrey的「年度壓軸」助力外，又在社交網站轉發Jeffrey出新歌的喜訊，並寫道：「寫歌嚟講，我好揀擇！」

而四度合作的Wyman同樣在社交網站為Jeffrey宣傳新歌《我的世界地圖》，Wyman寫道：「真心愛錫嘅小朋友。因為保育佢，就好似保育世界上最後一棵真誠。」

並hastag「新人年全程護送」、「願你赤子之心永遠未腐壞」、「咪睇個cover個樣好似有啲兇神惡煞」、「對我嚟講個曲風其實仲有啲可愛𠻹」、「而且歌詞有彩蛋哈哈哈」。

Jeffrey說：「我跟Ivana前輩除了合作過《超神經械劫案下》外， 還合作了兩套未上映的電影，包括《飯戲攻心 2》。我私下除了請教她的演戲心得外，也會交流一下對音樂的想法，當她得知我正苦惱該做一首怎樣的新歌時，即義不容辭，一口答應為我作曲，更為我度身訂造了不一樣的輕快曲風，真的很感謝Ivana『加持』呢！」

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Jeffrey盼送上正能量

「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？」Jeffrey希望透過《我的世界地圖》為大家帶來正能量，只要大家目標清晰、意志堅定、迎難而上就能夠闖出屬於自己的世界，綻放燦爛人生！

他大抛金句說：「正如我們小時看童話故事時，所領悟到的處世之道，跟長大後再看同一個故事，也許截然不同，所以《我的世界地圖》這首歌正是希望透過輕快曲風，鼓勵大家矢志向前、勇敢去做一些瘋狂的決定，不去依循前人走過的路，或許沿途困難重重，但只要肯努力堅持走下去的話，總會走出屬於自己的世界，共勉之！」

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Jeffrey說：「新人年的四首歌都有Wyman前輩助力，來到最後一首歌，他完美道出了我選擇走獨立歌手之路的原因、沿途經歷過的風景，以及不斷調整的心態。獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要的是要聽從自己的內心，去走一條廣闊的路，大地任我行，條條大路通羅馬，不一定要默守成規，跟從前人規劃過的『順路』去走才是王道，所以由衷感謝Wyman前輩將我的心聲，透過優美勵志的歌詞表達出來。」

我手寫我心，Jeffrey透過Wyman的歌詞道盡做獨立歌手追夢的心聲，更在歌詞中加插了「煨Sir特色」的四字詞語，跟一眾「咖啡豆」及「膠粉」互動。

他說：「今次在歌詞中加入了充滿個人特色的四字詞語，保證大家一聽到這個四字詞語便會想起我，我錄音時也邊唱邊會心微笑，希望大家屆時能夠猜猜看，猜中有獎，哈哈！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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