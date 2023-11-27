【譚盾WE—音樂節】巴赫與成吉思汗對話 連接過去與未來的聽覺盛宴

「古典音樂之父」巴赫和「蒙古帝國霸主」成吉思汗，兩者看似風馬牛不相及，一旦相遇會激發出怎樣的新火花？香港「文化推廣大使」、國際知名作曲家兼指揮家譚盾如斯說：「古典音樂的圖騰是巴赫，而蒙古人的圖騰，則是大自然和成吉思汗。」他一直祈望讓巴赫與成吉思汗對話，於是促成了是次「譚盾WE–音樂節」：《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》的聯乘創作誕生。

▲ 是次「譚盾WE–音樂節」：《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》促成四大單位合作。

當巴赫遇見成吉思汗 東西樂韻交融



十多年前，譚盾做了一件瘋狂的事情。他把中國國家交響樂團帶到人民大會堂，與當時最活躍的年輕創作者和原生態樂隊進行了一次極具實驗性的創新合作。從那以後，譚盾一直在思考東西方音樂不僅需要碰撞，還需要大膽地嫁接和勇敢地重生。他覺得或許搖滾就是一個從觀念到音樂的全方位的突破口。

為此，譚盾邀得著名原生態搖滾樂隊杭蓋和來自湖南的長沙交響樂團，以「古典音樂之父」巴赫的作品為媒介，與原始粗獷的交響搖滾音樂進行對話，配合數碼動畫和多媒體技術，連接西方與東方、過去與未來、科技與自然，為觀眾帶來非一般的視聽盛宴。當中的曲目如《初升太陽》、《創意曲——四季》、《美麗的草原我的家》等將草原山河帶到劇院，帶出保護大自然的信息。此外，唱作歌手譚維維以東方樸素的聲樂傳統風格配以西方器樂的形式演繹女腔四首《老腔》、《哭腔》、《水腔》、《秦腔》等。

四大聯乘單位

▲ 紐約時報曾評譚氏為「國際樂壇最重要的十位音樂家之一」，並被全球最重要的十家華文媒體評為影響世界的十位華人之一。

一直以傳遞世界和平、綠色環保為音樂家修行的譚盾，現為聯合國教科文組織全球親善大使、香港「文化推廣大使」、紐約巴德音樂學院院長及中國國家交響樂團榮譽藝術總監，過去畢業於北京中央音樂學院，並獲得紐約哥倫比亞大學音樂藝術博士學位。他的藝術和音樂對世界影響深遠，不但曾獲得威尼斯雙年展藝術終身成就金獅獎、格林美獎、奧斯卡獎等，更受邀為2008年北京奧運會、2010年中國世博會及2016年上海迪士尼開幕創作音樂，亦曾指揮費城交響樂團、荷蘭皇家音樂廳樂團、倫敦交響樂團等世界眾多著名樂團，直至2019年更應邀成為貝多芬250周年全球慶典音樂大使。

▲ 杭蓋搖滾樂隊中的「杭蓋」，一個古老的蒙古語詞匯，它的意思是，一個有著藍天、白雲、草原、河流、山和樹林的世界，懷著對自然和生命的信仰。

杭蓋搖滾樂隊足跡踏遍六大洲的60餘國家，演出超過500場，是當今國際舞臺上最富盛名和認可的中國樂隊，成員來自內蒙古及青海等地，憑藉對自然和生命的信仰，深入探索蒙古民間音樂的根源，同時融合當代風格的搖滾音樂。

▲ 杭蓋搖滾樂隊從傳統樂器陶布秀爾和馬頭琴，再到西方鼓和電吉他，創造出了極具民族特色的世界音樂。

湖南長沙交響樂團則是湖南省唯一的大型職業交響樂團，在精心演繹西方經典音樂作品的同時，亦注重中國交響音樂作品的創作與推廣，致力於發展湖南本土交響音樂，匯入民族音樂交響化洪流，更持續培養優秀青少年管弦音樂後備人才和宏大樂迷群體等系列活動，為提升長沙文化之都城市品位作出特殊貢獻。

▲ 湖南長沙交響樂團由國際著名指揮家、作曲家譚盾擔任終身榮譽藝術總監和指揮。

▲ 樂團一直致力於交響樂事業發展，曾與國內外眾多藝術家合作，如指揮家黃飛立、鄭小瑛、陳燮陽、湯沐海、余隆等。

此外，唱作歌手譚維維亦擔任特別嘉賓。她於2015年參加《我是歌手3》踢館奪冠，晉級總決賽，《燈塔》《烏蘭巴托的夜》成為年度經典現場。2016年於上海迪士尼開幕音樂會上演唱音樂大師譚盾的新作品，該作成為迪士尼中國主題曲。2017年譚氏獲現代傳播第十屆中國國家精神造就者榮譽。在節目中她將演繹其經典之作《女腔四首》，與杭蓋搖滾樂隊的男子氣概，輝映成趣。

▲ 譚維維是著名的原生態歌唱家之一，2017年譚氏獲現代傳播第十屆中國國家精神造就者榮譽。

世界首演委約作品 未來論壇對談



觀看過「譚盾WE–音樂節」的《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》或《歌劇與舞劇》，還可以憑門票免費入場參與《世界首演 & 未來論壇》，由藝術總監譚盾與一眾嘉賓對談，當中包括香港作曲家甘聖希、上海作曲家劉雋皓、伯樂藝術副總監（藝術家管理）Federico Hernandez及香港演藝學院校長蔡敏志。同時亦設現場演出，包括展示兩位年青作曲家甘聖希及劉雋皓的世界首演作品，以及對譚盾影響深遠的朋友兼導師─ 基治（John Cage）的音樂。譚盾亦會介紹他以元宇宙技術創作的音樂作品。

▲ 《世界首演 & 未來論壇》滙聚多位重量級嘉賓對談，並設現場表演。

《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》

日期：12月9-10日（星期六及日）

時間：晚上7時30分

地點：香港文化中心大劇院

票價：$200-$450*（同時購買「譚盾WE-音樂節」的另一場節目「歌劇與舞劇」之正價門票可享折扣優惠）

*$380及$450門票經已售罄

節目詳情：https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/en/music/programs_1638.html

《世界首演 & 未來論壇》^

日期：12月10日（星期日）

時間：下午2時

地點：香港文化中心大劇院

票價：憑《歌劇與舞劇》或《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》門票免費入場。

節目詳情：https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1643.html

^論壇以英語及普通話進行，長約1小時30分鐘，不設中場休息。

（特約）