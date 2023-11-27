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啟發潛能寓學習於興趣 培基書院體驗式課程 學以致用培養世界觀

升學教育 10:00 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
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啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

父母為了子女能接受良好的教育，費盡心思，尤其是中學階段，是奠定人生價值觀的重要階段，故不少家長都希望子女就讀直資學校，一來教學方式靈活多變，二來更可以接軌到外國升學，而位於沙田的香港神託會培基書院，是近年熱門爭崩頭的直資中學之一。

培基最優秀的賣點，是教學課程靈活又實際，注重學生生活體驗，校長李建鋒在培基18年，5年前升任，他把學校培養成一個家，抱持着基督教傳福音的精神，致力培養一些充滿國際視野的學生，學校特別注重書本以外的知識及體驗。自2004年創校以來，學校都推行「學習無疆界」的體驗式課程。

體驗式課程遊歷世界

學校每年都會提供三十多個不同的體驗式課程，還會帶領全校師生到海外見識：「我們這個課程不是試後的旅行團，學習、探討文化、生活體驗及藝術等。我希望學生在學5年內最少參加一次境外課程，讓師生們放眼世界，學習其他國家的文化及與人相處之道。」

Anna(右)及Hannah希望到瑞士，親身體驗冰川溶化的地理面貌。

校長指出這些體驗是非常珍貴及充滿探索意味的：「我曾親身帶學生到訪巴黎兩次，他們親臨凡爾賽宮所得的震撼，是書本或網上知識不能比擬的，曾經有個『球迷』學生，他參加了台灣團到朱銘美術館後，對裝置藝術興趣盎然，返港後他作個人分享時另有一番見地，這是生命改變的一個歷程，讓學生可以發掘對世界的熱誠。」

「又有一次我們與學生到巴黎的地下水道，讓他們藉此了解這個城市，如何由200年前、一個污煙漳氣的地方建設成美麗的城市，每次出遊除了學到豐富的歷史知識，更擴闊學生的藝術視野，他們都獲得很大滿足感。雖然已是17年前的事，至今仍歷歷在目，可堪回味。」

首次公開試成績斐然

現今直資學校競爭劇烈，校長為了與時並進，課程上亦緊貼世界潮流：「除了學習無疆界，還有國際課程IAL(International Advanced Level)，為本地學生外提供多一個選擇，這個課程推出三年，深受家長歡迎，不少想送子女出國升學的家長都來詢問詳情，去年我們剛考完IGCSE公開試，成績斐然，所有學生在Physics(物理)也拿到A，在Mathematics(數學)及Chemistry(化學)也有9成學生拿到A的成績，我們也很期待第一屆考A-Level的成績，拭目以待。」

副校長呂浩榮指「學習無疆界」內容豐富，試過帶學生到美國太空總署學習科學。

培基歷年來都保持1:10的師生比例，約1000個學生及100位老師，校長明年的目標是由35班加到36班，人手會再加強，希望為學生帶來更大效益，照顧得更全面，以裝備未來：「我們今年特設了一個職業體驗課程，學生們會到職場實習，例如飲食業、服務性行業、設計或醫藥業都涉獵到，從學習鋪枱、影印、打掃等小事情開始，再到診所學習護士及藥劑師的工作，讓他們明白各行各業都有要求及他們的專業，對將來升學及工作有一定的啟發。」

資源運用切合同學興趣

校長認為直資學校的優勢，在於資源運用上彈性大，可配合現今孩子不同的特質及興趣進行培訓：「在教學的領域內，孩子總是追求新鮮感，老師卻要求安全感，我常勸誨老師惟有突破自己，才可以幫助孩子充分發揮潛能。我們很重視孩子們的興趣，好像今年我們特設了一個Coffee Corner，全校有一半學生踴躍報名這個Latte Art  Club聯課活動，我們找來一位牧師教學生拉花之餘，亦教做人道理，讓學生寓學習於興趣。」

學生Kyle開心在中五時參加了LEWOWA課程，是次新加坡之旅令他認識很多新朋友，行程十分精彩。

除了學識的增長，校長特別注重培養學生的修養及自立能力，他坦言︰「去年我們由中二級起試行一個住宿體驗課程，讓學生學習獨立，以每班為單位，他們要自己買餸、煮飯及洗衫，除了要照顧好自己，也要學習與同學相處，這個課程很受家長歡迎，因為可以提升子女的自理能力，又讓孩子學懂與珍惜同伴相處的時刻及彼此的合作精神。」

文化藝術航空應有盡有

除了軟件上的課程，學校亦有很多新設施，校長說︰「我們將canteen改建成一個藝術感滿滿的地方，名為Pooikeinians’ Cafeteria，讓培基人chill下。另外有中華文化室博文軒，設計如古代的書房，宣揚中國傳統優良文化，也有提供給Visual Arts 愛好者的Atelier，拓濶他們在藝術的成就，未來學校的學習中心，有個以航空為主題的課室，名為Aviation Lab，因為不少同學都是航空發燒友。」

除了學習無疆界外，學校亦提供「培基人未來學院」，發掘學生多元興趣，圖中為劍擊課程。

培基今年20周年，學校將舉行多項慶祝活動。2023/24年度中一入學申請已開始接受報名，截止日期為: 12月13日。以去年為例，學校在3,000個家庭中篩選約200個學生，比例約為15:1，競爭十分劇烈。校長不忘給予家長一點貼士︰「我特別強調小六成績不等於中六的成績，我們收生的標準最重要是看同學三方面，包括學習的習慣、態度及興趣，能兼備這三種元素，同學在中學的成長可以創造無限可能性，當然操行亦尤其重要。」

培基今年約從3,000人中選岀200個學生入讀，競爭十分劇烈。

有教無類視學生為子女

春風化雨，訪問當日見校長與學生打成一片，看得出他對教育工作充滿熱誠，他亦坦言視學生為子女，與校內與師生一起成長，帶給他無窮的滿足感：「我覺得做校長好開心，因為可以見證很多學生的成長及成就，我經常跟同事及學生說，培基就是一個家，有次跟太太行街時，他聽到我打電話向學生訓誡，對我說：『原來你真的視學生為子女，因為你向學生訓誡的語氣跟教導女兒是一樣的』。」

校長視學生為子女，與同學打成一片。

校長與Justin在划艇活動中結緣，更齊齊贏了比賽。

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