明星穿搭｜浪漫神秘紫色穿搭　盤點女星高雅造型

▲ 紫色既神秘又浪漫！

紫色自帶一種神秘魅力，而且浪漫高雅，很易穿出高級感，但若然配搭錯誤，就會落入俗氣的圈套，所以紫色衣服真的令人又愛又恨。

不過，仍有不少女星喜歡挑戰紫色穿搭，而且都能捉緊一個重點，就是less is more，身上只有紫色作主色，甚至沒有其他顏色作配搭，這樣就不會令人產生視覺疲勞，輕易穿出浪漫高雅感覺！

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

陳貝兒展現高貴成熟味道

陳貝兒最近在台慶中，以一襲紫色晚裝搶盡風頭，貝兒的晚裝手臂位置剪裁雖然誇張立體，但露肩設計卻中和了浮誇感覺，而且她的皮膚白雪雪，露出肩膀位有顯白效果，再配上名貴珠寶，整體感覺典雅。

已為人母的陳凱琳亦曾穿上光面紫色連身裙，連身裙上身是恤衫設計，令感覺不至於過份嬌柔，下身採前短後長設計，突出她的一雙長腿，她穿上絹面紅色高跟鞋，紫紅配搭令人看得舒服。

太妍顯白減齡穿搭

淡紫色比紫色感覺柔和，在穿搭方面相對百搭一點，近日在劇集《新聞女王》飾演風騷女主播的高海寧，其中一套戲服便是淡紫色，短身的西裝外套配同色西裙，嬌柔中又不失專業感覺。

Jennie亦曾以淡紫色超貼身連身裙示人，將她纖幼身型表露無遺，而且整體感覺簡約高雅，卻又帶點少女味道。

另一位韓國女星太妍更將紫色穿搭完美展現出來，由於太妍皮膚白皙，穿紫色絕對沒有問題，她戴上淡紫色毛毛帽，再搭配同色毛毛外套，看起來十分可愛，很有減齡效果，但又氣質度爆燈。

最新影片推介：

各品牌推出紫色服裝

其實紫色打扮十分適合節日氣氛，就到聖誕節，大家不妨選擇紫色裝扮出席派對。而不少品牌亦有推出紫色服裝，除了黎巴嫩殿堂級高訂設計品牌Elie Saab外，一些平民品牌，例如ZARA、MANGO等都有紫色系列，是小資女的好選擇。

Elie Saab feather-trim crepe blouse HK$12,356（原價HK$24,713）

上衣展現了品牌對豐富色調和華麗裝飾的偏好，這件縐紗衫，飾有纖細的羽毛，充滿立體感，很適合晚宴場合。

Valentino Garavani scarf-detail silk blouse HK$11,243

這件大膽的紫色襯衫以引人注目的色彩重新演繹經典廓形，飄逸的圍巾細節和時尚的 V領使這款絲紡服裝顯得更加高級。

MANGO Back detail satin dress HK$499（原價HK$799）

簡約緞面連身裙，飄逸的布料令人一見難忘。

MANGO Belt long jumpsuit HK$389（原價HK$659）

這款jumpsuit予人幹練感覺，配可拆卸腰帶，但紫色就為它增添了不少女人味。

ZARA結飾鏤空連身長褲 HK$469

連身長褲綴結飾 V 領，編織細肩帶；腰身鏤空細節帶點小性感。

ZARA緞面吊帶洋裝 HK$469

中長版紫色洋裝，垂褶領與細肩帶將高雅氣質發揮得淋漓盡致。

H&M荷葉邊薄紗上衣 HK$599

短版透膚薄紗上衣，不規則百褶設計，帶活潑風格。前後有抓皺接縫設計，正面雙層荷葉飾邊打造吸睛焦點。圓領，長袖款式，寬邊波浪袖口有小荷葉飾邊。背面有隱形拉鍊和鉤扣。不收邊袖口和下襬。無內裡。