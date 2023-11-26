夫妻相處︱人妻因孩子忍受軟飯王人夫 10年崩潰 網民力撐：離開吧！ 　

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部份婚姻不愉快夫妻因為生活習慣、個性、錢或孩子的事常徘徊於離婚的十字路口上，這情況亦見於異國婚姻。即使遠嫁異地的人妻雖是家中經濟支持，但遇上極品軟飯王的老公，亦受困於孩子和「愛情」。近日一名38歲中國籍人妻在小紅書列述日本人夫３大食軟飯惡行，因孩子啞忍多年，終崩潰，向網民求助意見， 大部份内地網民支持人妻放手吧！

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中國籍人妻發文以「10年中日婚姻，該何去何從？真實求意見」為題，提及自己獨身一人遠嫁日本，但遇上非常軟飯王的日本老公，在「經濟方面沒有給任何幫助」雖然在結婚初期每個月都會給事主10萬至20萬日元生活費（約港元$5000-$10000），但自從孩子上學，事主便外出工作後，便再沒有給予家用，更要事主每月「倒貼」家用，例如浴室和廚房的水龍頭壞了，事主在網上買入新的水龍頭為共3萬多元，再加安裝費2萬，老公表示：「要他出，他說我說好的我換，中途讓他出錢，太狡猾了」，這引致事主決定退貨。

軟飯王老公的第二項罪行是不供養子女，事主獨力負擔子女課外班每月4萬（約港元$2100）的費用，而這位日本老公的解釋更為氣憤，「一家人，你不掏最後我會陶的」，但事主提及「每次出去逛超市買菜，用力買，都不掏錢」，自己須連獨力承擔家裏最基本的洗費咎和孩子的教育費，都要事主獨力承擔，每一次要他付錢的時候，都會以各種牽強的理由推脫掉。

第三項罪行是老公買入40多平方的房子時候沒加事主的名字，「騙我説外國人加名字要多付點稅，後來自己做不動產工作了，才知道他就是個騙子，心裡一直有結！」此外，事主提及已經7年沒有夫妻生活了，「但7年完全沒有，有時候也挺難受」。

事主在回應網民時提及：「我的價值對他多餘，他對我幾乎沒有任何價值，除了嘴皮子會說我還愛你，我心裡清楚，不在我身上花一分錢的我愛你個屁，我在，孩子補習班我出，買菜我補貼，家務我做，對他肯定好。」

事主表示自己撐到10年婚姻理由是自己外出工作後，主要由老公照顧孩子，雖然他沒有太多耐心，但是他對子女不錯，以及子女親更他；同時，每次吵架，老公都會安撫其情緒。因此，事主正考慮是否離婚，求助網民意見，嘆道：「離婚還是繼續將就？今年38歲，離了也幻想過找個更好的，但是更多的打算是想好好賺錢，一個人過一生！」

大部份網民見此則帖子，力勸人妻早日離婚：「不差伺候這大個爺」、「不離婚也可以去家庭裁判所要求支付婚姻費用，去諮詢吧」、「我要是男的我也服軟，你出錢又出力」、「不能理解任何婚後有孩子還要AA的，那生孩子的時候咋不A啊」、「你這婚就不該結，這種事一開始就該談好」。

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責任編輯︰王明芳