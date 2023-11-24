【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　冬日小鎮8大打卡位必去

▲ （林宇翔攝）

聖誕節將至，旅發局在西九文化區藝術公園設置逾20米高巨型聖誕樹，以及海濱聖誕小鎮，今日（24日）晚上7時起，開放予公眾入場，為「香港繽紛冬日巡禮」揭開序幕。

事隔一年重臨西九的「巨型聖誕樹」高逾20米、相等於逾6層樓高，樹頂有巨型閃耀五角星作點綴，值得留意的是樹身今年掛滿粉紅色、紅色、黃色、紫色等波波裝飾，以及不斷變色的燈串，較去年用傳統松果佈置更具現代感。

每逢黃昏時分，落日餘暉揮灑西九文化區，更將營造出溫暖而浪漫氛圍，巨型聖誕樹勢成全城打卡熱點。

至於聖誕小鎮，今年以「愛與溫暖冬日」為主題，特設多個巨型「LOVE」及愛心造型裝飾牌，且加入眾多反光和波波元素，例如鏡面反光聖誕馴鹿、四邊發光的大型紅色禮物盒、白色波波樹等。

同場還設數十棵掛滿各種燈飾的大小聖誕樹；近海旁位置有聖誕花圈打卡位；又有4個聖誕樹、玫瑰愛心、雪花和禮物盒空心造型的銀金色打卡裝置，節日氣氛濃厚。

於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋為市民送上節日歡樂。

另外，旅發局將首設全新8場「冬日維港水上煙火」，在12月9日、10日、16日、17 日、23 日、24 日（平安夜）、25日（聖誕節）及26日（拆禮物日）晚上8時在維港上演。屆時海上將呈現多個節日限定圖案如聖誕樹、禮物及愛心，曾於夏季吸引全城打卡的「HK」字樣煙火，亦將再次重現，冀炒熱氣氛，迎接明年跨年倒數煙花匯演。

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記者：梁薾心