【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　旅發局冬日小鎮8大打卡位必去

▲ （林宇翔攝）

聖誕節將至，旅發局在西九文化區藝術公園設置的「香港繽紛冬日巡禮」海濱聖誕小鎮今日（24日）晚上7時揭幕，開放期至明年元旦，大批市民和旅客迫不及待入場拍照。

旅發局聖誕小鎮今年以「愛與溫暖冬日」為主題，特設多個巨型「LOVE」和愛心造型裝飾，且加入眾多反光和波波元素，例如鏡面聖誕馴鹿、四邊發光的大型紅色禮物盒、白色波波樹、數十棵大小聖誕樹等；海旁位置亦有聖誕花圈，以及4個有聖誕樹、愛心、雪花和禮物盒空心圖案的打卡位，節日氣氛濃厚。聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋為市民送上節日歡樂。

事隔一年重臨西九的「巨型聖誕樹」則高逾20米、相等於逾6層樓高，樹頂有巨型閃耀五角星作點綴，值得留意的是樹身今年除了掛滿幻彩燈串，亦佈滿彩色波波裝飾，較去年用傳統松果布置更具現代感。而每逢黃昏時分，落日餘暉將揮灑西九文化區，營造出溫暖浪漫氛圍，聖誕小鎮每日下午5時更會亮燈，綻放璀璨光芒，與維港美景互相輝映。

另外，旅發局將首設全新8場「冬日維港水上煙火」，12月9至10、16至17 、23至26日晚上8時在維港上演。屆時海上除了會呈現聖誕樹等節日限定圖案，曾在夏天「樂聚維港嘉年華」哄動全城的「HK」字樣煙火亦會再次重現。

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記者：梁薾心