航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才

▲ 香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作，發掘及培育航空專才。

香港資優教育學苑（學苑）與香港國際航空學院（航空學院）簽署合作框架協議，加強合作關係，為本港發掘及培育航空專才。為推動資優教育人才培育的發展，早於今年暑假學苑已跟航空學院展開協作，為學員度身訂造的航空課程，該課程歷時四個月，共分三個階段，讓資優學員有機會實地考察，深入航空運輸業的核心地帶，認識先進管理系統及高端科技設施，並邀得航空界專業人士分享，了解智能機場運作、飛機工程、航空交通管理及可持續航空發展等領域，學員都感到相當興奮。

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隨著全球航運復常，旅遊業迅速復甦，香港國際航空樞紐的角色將進一步加強和鞏固，促使本港對航空業人才的需求急劇增加，除了機師、空中服務員等前線工作人員之外，機場管理、餐飲、飛機維修等領域亦迫切需要優秀人才。倘學生能早日了解航空專業的運作，對於未來的生涯規劃極具幫助。

學苑院長黃金耀博士表示 ：「今天我們很高興能與航空學院正式簽署合作框架協議，進一步強化我們之間的合作關係，為資優生提供更多學習機會。我們希望結合兩所機構的優勢和資源，為資優學員設計更多適切課程和活動，發掘他們對航空業的興趣，拓闊他們的視野，讓他們了解智能機場背後的運作，為本港發掘及培育航空專才，培養21世紀的技術管理人才。」

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