科技學習｜人工智能對學習的啟發 提升效率及理解深度

▲ 愛秩序灣官立小學利用人工智能為學生打氣。

除了ChatGPT，其實在生活中也有不少使用人工智能技術的手機APP，幫助拍照、繪圖，與人聊天、做音樂，包羅萬有。透過人工智能和大數據等科技，為學生建構個人化的學習歷程，能照顧學習多樣性已是大勢所趨。三年前，愛官引入人工智能幫助同學提升英文會話的能力，更舉辦了全港小學比賽，讓同學與三十多間友校、一千四百多位同學互相切磋。本年度，學校更在中文寫作及課堂研究兩大範疇與大學合作，引進人工智能，提升教學成效。

另一方面，人工智能其實不大聰明。最近，有大學公開人工智能的機器學習過程。首先，工程師從網絡上下載大量資料，包括單字、圖片、定義等，然後儲存在一個很大的文字檔裏；將文字檔裏的文字訊息轉化為機器語言，一般是數字，方便人工智能理解及學習；將數字檔輸入人工神經網絡（artificial neural network，簡稱ANN），這是一個數學模型，模仿生物神經網絡的結構和功能，讓資料與資料之間連接起來，透過不同型式的提問，如文字、相片、語音等，刺激人工智能從中尋找相關字詞，組成一個合理的答案。

最新影片推介

人工智能也有機會答錯，工程師必須提供修正，讓人工智能下次能作出正確回答，也要為人工智能提供極大量的訓練及提問。綜合整個過程，人工智能其實是模仿我們的學習模式，因此我們從中也可以鞏固自己的學習，創造更有利學習的條件，包括：

培養良好的閱讀習慣

1. 識字量要大︰在語文教學中，「識字」是閱讀和和寫作的基礎，同學識字量越大，閱讀和寫作才會更得心應手。如果識字量不夠，閱讀的材料受限制，也無法用文字表達自己的思想。培養閱讀的習慣、有趣的文字故事、有系統地建立字詞庫是很有效的方法去提升識字量。愛官的語文科不單在班級推行少年文學欣賞計劃、Bookworm Reading Scheme，更鼓勵全校學生參與香港教育城「e悅讀學校計劃」，定時進行網上閱讀圖書及完成閱讀報告小冊子。

三至六年級定期進行網上閱讀「快樂閱讀花園」篇章，以培養良好的閱讀習慣。此外，各級中文科及英文科老師都會教導同學有系統地建立字詞庫，以不同主題或按字詞性質分類，鼓勵同學收集更多、更優質的字詞，提升寫作能力。愛官大力推動親子閱讀、親子寫作及親子考察等活動，鼓勵家長多陪伴子女閱讀，並以活潑有趣的形式，如話劇、唱歌等形式幫助同學進一步提升識字量。

在生活中實踐關愛

2. 知識之間建立關連︰學習的本質是在重點概念之間建立聯繫。教師常以學生的認知能力作切入點，協助學生運用已有知識去了解各種理念間的聯繫，並加以應用，從而建構新知識。知識和知識之間其實都會以某一種關係聯繫在一起。以學習「關愛」為例，愛官除了在各學科及成長課教導同學外，更透過班級經營、級本服務、服務團隊、愛心學長計劃、長者學苑等多項活動教導同學如何在生活中實踐關愛，如何向服務對象表達關愛，以具體的體驗活動去教導抽象的價值觀，從而建構同學們心目中的「關愛」。

另一方面，各科老師會建構共同的研習主題，如高年級STEAM學習的主題「From school to society」，體驗式學習周各級的學習主題等，選取合選閱讀的材料，訂定目標及安排學習活動，相互配合，進行跨學科閱讀亦是一例，不單能教導學生在各科組之間、各類知識之間建立關連，更鼓勵他們自由探索、發現和建講新知識，並且可以從多角度表達意見，建立學習的自信心。

將犯錯視為學習機會

3. 從錯誤中學習︰人工智能的學習讓我們明白接納錯誤及避免錯誤是下一個學習點的重要階段。接納、認識錯誤是學習過程的一部分。如我們能將犯錯視為學習的機會，從錯誤中學習，就能為自主學習提供更有利的條件，學習任務的佈置就不會依照一個既定方向設計，而是容讓學生根據已有知識和經驗，透過討論及互評去摸索多個可能性及解決方案，促使同學從不同方面對任務或主題進行調教及試驗，從整體上對任務或主題有更好的理解。

考試後，同學可能對自己在某一科的表現不大滿意，不妨思考為甚麼會答錯，這可能會引發進一步的思考和對不同策略的嘗試，可以幫助大家更深入地了解有關知識，亦能減弱與錯誤有關的挫敗感。當我們再遇到錯誤時，不妨深吸一口氣，原諒自己，並提醒自己，錯誤不是一件壞事。然後，開始重新行動，去尋找更好的明天。共勉之。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T