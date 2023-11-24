【監測颱風】飛行服務隊與天文台聯手　藉定翼機投探空儀收集颱風數據

▲ ​政府飛行服務隊及天文台合作，於早前颱風襲港期間，利用下投式探空系統進行熱帶氣旋偵察任務。（左一）天文台高級科學主任（航空氣象數據分析組）張冰。（政府新聞處圖片）

​政府飛行服務隊及天文台合作，於早前颱風襲港期間，利用下投式探空系統進行熱帶氣旋偵察任務，收集有關氣象數據，提高對颱風的監測及防颱能力。

天文台高級科學主任（航空氣象數據分析組）張冰表示，利用下投式探空系統可收集大氣中不同高度的第一手氣象資料，補充傳統海面氣象觀測的不足，有助天文台分析熱帶氣旋的強度及三維結構；收集數據亦會用於電腦數值天氣預報模式中，有助提高預測熱帶氣旋能力。



系統引入、即2016年至今，挑戰者605號共出動57次，收集38個熱帶氣旋的氣象數據，包括2017年的颱風「山竹」、「天鴿」；以及在最近的颱風「蘇拉」、「小犬」襲港期間，藉定翼機按天文台提供的指定座標位置及高度投放下投式探空儀，收集熱帶氣旋氣象數據，提高對颱風的監測及防颱能力。

下投式探空系統利用飛機在約3萬呎高空，投放6至10個內置氣象探測器及全球衛星定位系統的探空儀，在下降過程中記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓、濕度等資料，由無線電發射裝置傳送至飛機，再經衛星系統即時傳送到天文台進行分析。

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責任編輯：梁凱婷