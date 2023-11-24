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升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強

升學教育 19:15 2023/11/24

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熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

陸永11歲大女Hannah報讀直資中學，拍了一段短片以全英文自我介紹，更曬出俄文和法文超強外語。

多間直資及私立中學現正接受2024/25學年的中一入學申請。現年11歲的陸永大女陸一穎（Hannah）亦報讀了直資學校，近日按學校要求拍攝短片作自我介紹，在片中Hannah以全英語介紹自己的性格、興趣和想入讀該校的原因等，其間更說了少許俄文和法文，相當厲害！連媽媽陳莉娜（Reina）都大讚女兒的影片拍得好，故放在社交平台與大家分享。

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Reina要求女兒拍片要夠真

近期再度活躍社交平台的靚媽Reina昨晚（23日）分享大女Hannah的自我介紹短片，並留言表示短片是為了面試香港學校之用，片長約2分鐘。Reina希望影片能反映女兒的真實自己，所以推卻了朋友的幫忙，叫女兒自己準備，「我覺得要拍得夠real，所以我叫佢自己搞掂！」

Reina絕對是一名靚媽！（IG圖片）

正當Reina為Hannah申請學校期間，Hannah表示「我都去英國啦！」，但Reina認為影片拍得很好，值得與網民分享，「條片拍得咁好唔好嘥咗佢（我真心覺得佢真係拍得好好）。」

Hannah性格內向喜歡藝術

Hannah在家中房間拍攝該面試短片，以流利英語介紹自己。聲線較低沉的她表示自己今年11歲，在香港出世和長大，興趣是寫作、畫畫、打鼓、彈琴、剪片、做手工。我形容自己是一名藝術者，性格內向，但她喜歡與家人和好朋友互動。

我也喜愛學習，例如藝術、文學、數學，總括來說我喜歡學習。

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談到自己有趣的事，Hannah分享自己日常以雙語溝通，英文比較流利，中文都講到，但發音不是太好。她在短片中更曬出自己懂得俄文、法文，可見她語言天份高。

她在片中解釋自己報讀該所直資學校的原因，「有人向我推薦學校，並大讚這是一所好學校，所有人都很友善。數周前我瀏覽過學校網站，見到一段影片說，希望學生能找到自己的熱情，我真的很尊重這一點；而且我覺得學校設施很好，校園環境也很快樂。」

Hannah有性格！（IG圖片）

網民大讚叻女英文好

影片吸引了大批網民讚好，大讚Hannah叻女、成熟、有天份，「講得真係好好啊，有外國人講英文的口音」、「講嘢有拍子」、「英文講得好、有自信、自然」，可見影片值得家長參考。

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責任編輯：林綺玲

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