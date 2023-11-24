金馬獎2023丨《年少日記》獲觀眾票選最佳影片　《但願人長久》奪國際影評人獎【附直播連結】

▲ 《年少日記》先拔頭籌奪「金馬獎觀眾票選最佳影片」。

第60屆金馬獎頒獎禮將於明晚（11月25日）在台灣舉行，今年金馬獎共4套香港電影成功入圍角逐獎項，包括；《白日之下》（5項提名）、《年少日記》（5項提名）、《填詞撚》（2項提名），及《但願人長久》（2項提名）。

當中由爾冬陞監製、卓亦謙導演的「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品《年少日記》獲5項提名，當中包括入圍候選最佳劇情長片、最佳新導演等，亦是今屆金馬獎唯一入圍爭最佳劇情長片的香港電影。

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▲ 李屏賓（右）頒獎予《年少日記》導演卓亦謙（左）。（取自金馬影展 TGHFF facebook）

《年少日記》先拔頭籌

而在金馬獎頒獎禮正式舉行之前，在今日（11月24日）金馬影展TGHFF就率先公布「金馬獎觀眾票選最佳影片」。

據悉，今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動共徵選483位觀眾，連續兩天觀賞5部入圍今屆最佳劇情片的電影：《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《年少日記》、《疫起》、《五月雪》，結果《年少日記》先拔頭籌奪，獲觀眾投票選為最佳影片。

另外，由關錦鵬及李駿碩聯合監製，鮮浪潮&ifva得獎導演祝紫嫣執導及主演嘅《但願人長久》先後獲得「最佳亞洲電影奈派克獎」及「國際影評人費比西獎」。

▲ 《年少日記》

第60屆金馬獎提名名單（部份）

最佳劇情片

《石門》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

《年少日記》

《疫起》

《五月雪》



最佳導演

黃驥、大塚龍治《石門》

程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》

蕭雅全《老狐狸》

張吉安《五月雪》

黃精甫《周處除三害》

最佳新導演

阿爛《這個女人》

王禮霖《富都青年》

卓亦謙《年少日記》

李鴻其《愛是一把槍》

孫杰《大山來了》

最佳男主角

許光漢《關於我和鬼變成家人的那件事》

林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》

吳慷仁《富都青年》

王柏傑《疫起》

阮經天《周處除三害》

最佳女主角

胡伶《菠蘿，鳳梨》

林品彤《小曉》

鍾雪瑩《填詞撚》

陸小芬《本日公休》

余香凝《白日之下》

最佳男配角

陳澤耀《富都青年》

黃梓樂《年少日記》

陳慕義《老狐狸》

傅孟柏《本日公休》

林保怡《白日之下》



最佳女配角

劉奕兒《老狐狸》

陳意涵《小曉》

萬芳《五月雪》

方志友《本日公休》

梁雍婷《白日之下》



最佳新演員

鄧金煌《富都青年》

洪瑜鴻（春風）《請問，還有哪裡需要加強》

胡語恆《少男少女》

謝咏欣《但願人長久》

葉曉霏《青春並不溫柔》

最佳原著劇本

閆嘯林《菠蘿，鳳梨》

黃驥、大塚龍治《石門》

卓亦謙《年少日記》

靳家驊《小曉》

孫杰《大山來了》

最佳改編劇本

吳瑾蓉、程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》

黃綺琳《填詞撚》

張吉安《五月雪》

祝紫嫣《但願人長久》

最佳攝影

Kartik VIJAY《富都青年》

包軒鳴《疫起》

許之駿《五月雪》

余靜萍《（真）新的一天》

陳麒文《青春並不溫柔》

最佳視覺效果

凃維廷《小曉》

嚴振欽《疫起》

林奇鋒、林妍伶、劉家萱、李志緯《女鬼橋 2：怨鬼樓》

郭憲聰、陳姵均、王建程《周處除三害》

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯《老狐狸》

黃美清、鄭嘉政《小曉》

黃美清、涂碩峯《疫起》

吳若昀《請問，還有哪裡需要加強》

潘燚森、謝靄霖《白日之下》

最佳造型設計

黃菊清《富都青年》

王誌成、高仙齡《老狐狸》

黃菊清《五月雪》

葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《請問，還有哪裡需要加強》

潘燚森、陳巧倩《白日之下》

最佳動作設計

邱立偉、王俊雄《八戒》

洪昰顥《關於我和鬼變成家人的那件事》

洪昰顥《請問，還有哪裡需要加強》

吳俊希《女鬼橋 2：怨鬼樓》

洪昰顥《周處除三害》

最佳剪輯

廖慶松、大塚龍治《石門》

陳俊宏《關於我和鬼變成家人的那件事》

陳曉進、卓亦謙《年少日記》

解孟儒《疫起》

黃精甫《周處除三害》

最佳音效

胡序嵩、李俊逸《小曉》

簡豐書、孫思媛、湯湘竹《疫起》

杜篤之、吳書瑤、陳冠廷《五月雪》

杜篤之、黃元澤《少男少女》

簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹《周處除三害》

最佳原創電影音樂

侯志堅《老狐狸》

福多瑪《小曉》

盧律銘《疫起》

余家和、張吉安《五月雪》

盧律銘、林孝親、林思妤、保卜・巴督路《周處除三害》

最佳原創電影歌曲

《親愛的對象》／《關於我和鬼變成家人的那件事》

《一路以來》／《富都青年》

《鳥仔》／《老狐狸》

《五月的人》／《五月雪》

《同款》／《本日公休》

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