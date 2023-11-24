【熊貓】海洋公園與四川簽訂合作協議　將有新一批小熊貓來港

▲ （資料圖片）

海洋公園今起（24日）至30日舉辦「2023 四川自然保護周」，並與成都大熊貓繁育研究基地（成都基地）簽訂為期20年的《成都大熊貓繁育研究基地與香港海洋公園公司、香港海洋公園保育基金關於開展小熊貓保護合作的協議書》，成都基地將延長借出海洋公園現有三隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的時間，並借出多隻小熊貓予海洋公園作展示、科研、繁殖、 保育及教育用途。

海洋公園並與四川省林業和草原局簽署為期5年的《四川省林業和草原局與海洋公園公司2023–2027 科普及宣傳合作協議》，雙方每年會安排員工，聚焦四川其中一個自然保護區，關注當地的自然保育工作，及交流專業知識。海洋公園也將與民政及青年事務局合作舉辦「青年實習計劃」， 為青年在四川爭取實習機會。

海洋公園公司主席龐建貽表示，正與成都基地，商討小熊貓來港細節，若有進展會立即公佈，又指海洋公園一直關注大熊貓及小熊貓的保育研究，冀日後亦能帶更多大熊貓來港，加深大眾對國家自然生態認識。

成都基地副主任蘭景超就表示，對海洋公園現有3隻鳥小熊貓生活狀況良好，感非常高興，提到小熊貓平均壽命是13歲，而園內的3隻小熊貓均達15歲高齡，反映海洋公園在疾病防控、飼養管理均位世界前列，冀與海洋公園開展更廣泛科研合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰