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聖誕好去處｜超人氣巨型奶龍首度登港　樂富設3大打卡位+6米高彈跳樂園

親子好去處 16:06 2023/11/25

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奶龍由即日起至明年1月20日現身樂富廣場「Foodie Adventure為食之旅」。（有關機構提供）

招積搞鬼又「為食」的奶龍首登香港，與大家共度聖誕。由即日起至明年1月20日，奶龍聯乘樂富廣場舉辦以「為食」為主題的「Foodie Adventure為食之旅」。場內有3大打卡位，當中必影4米高巨型充氣奶龍，以及6米高奶龍巨型彈跳樂園，既可以打卡，又可以盡情玩樂，係今個聖誕必去之處！

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3大必去打卡位 6米高奶龍

奶龍由即日起至明年1月20日現身樂富廣場舉辦的「Foodie Adventure為食之旅」。商場特別打造3大「為食」打卡位，4米高的聖誕造型充氣奶龍將會在商場B區戶外休憩用地現身，大家可以盡情打卡。場內亦有掛滿奶龍裝飾的聖誕樹，散發濃濃聖誕氣氛。在A區更設有美食區，除了有馬卡龍、雪糕的美食甜點外，還有具聖誕特色的熱飲。

奶龍將會現身商場和樂園。（有關機構提供）

商場B區亦特設奶龍「巨型彈跳樂園」遊樂設施，小朋友可以體驗從6米高滑梯，一瀡而下的快感，另外還有障礙穿梭和攀爬挑戰，小朋友可以在今個聖誕盡情放電。Link Up會員只須於商場內，以即日電子貨幣消費，累積消費滿300元或以上，便可換領即日「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張。

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限量主題精品 期間限定奶龍盲盒

打卡暢玩之餘，場內更有多款奶龍主題精品，只要在商場以即日電子貨幣消費滿200元或以上，即可換領「夾走奶龍公仔機」參加資格2次。機內包括奶龍經典按壓公仔和奶龍萌爆毛公仔等。而在12月23至26日期間，特設期間限定店，可以集齊「奶龍的日常系列」的盲盒。另外，Link Up會員到指定奶龍打卡裝置，以Link Up應用程式「打卡報到」集齊兩個印章，即可換領奶龍小禮品一份。

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會員限定工作坊 繪出專屬奶龍

於12月30及31日，商場聯乘創意學堂舉行「奶龍彩繪探索工作坊」，讓大人、小朋友發揮創意，繪畫出專屬自己的奶龍。Link Up會員只須在商場通過指定消費，即可換領工作坊名額，名額有限，先到先得。另外，商場亦特別舉辦「聖誕Mocktail香料酒調製工作坊」及「聖誕花圈工作坊」，讓大家可以體驗DIY的樂趣！

活動詳情

奶龍 x 樂富廣場「Foodie Adventure」
日期：即日至2024年1月20日
時間：上午10時至下午8時
地點：樂富廣場B區戶外休憩用地及A區美食坊

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責任編輯︰王明芳

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