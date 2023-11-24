【提防詐騙】假冒八達通App騙案湧現　警方本周接獲至少71人報案

▲ 警方指，坊間近日出現一款名為「八達通（內測）」的疑似毒App。（警方防騙Facebook專頁「守網者」截圖）

警方防騙Facebook專頁「守網者」今日（24日）發文指，警方本周發現的假冒八達通騙案如泉湧現，共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。

專頁提醒，與其他釣魚手法類同，騙徒透過發放SMS短訊，以八達通積分即將到期為餌，誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站，輸入電話號碼、驗證碼、八達通號碼等資料，以登入其電子錢包轉走資產；另有部分假網站要求受害人輸入信用卡號碼、信用卡安全代碼(CVV)及一次性密碼等，以進行未授權交易以騙取財產。

此外，坊間近日出現一款名為「八達通（內測）」的疑似毒App，經初步分析後相信能取得Android用戶手機存取權限，藉此入侵手機進行非法行為。

專頁提醒市民切勿點擊任何不明連結，不要輕易透露個人或敏感資料，應從官方渠道下載手機App，應使用抗惡意軟件工具及經常保持更新。

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責任編輯：馮琪雅