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RSV病毒丨內地爆呼吸道合胞病毒　傳染力為流感2.5倍2歲或以下易現重症

兒童健康 10:59 2023/11/25

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內地爆呼吸道合胞病毒傳染力為流感2.5倍。

入冬後，各種呼吸道疾病肆虐，繼支原體肺炎在內地大規模爆發後，近日呼吸道合胞病毒引起大眾廣泛關注。合胞病毒（RSV）一種常見病毒，傳染性是流感的2.5倍，好發於5歲或以下嬰幼兒，2歲或以下易現重症，故有「冬季嬰兒殺手」之稱。

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一年四季均可發生

根據內地傳媒報道，流感、呼吸道合胞病毒已成為內地近期感染高峰的主要病原體。北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾指出，呼吸道合胞病毒通過飛沫和密切接觸傳播，一年四季均可發生。不過，由於冬季氣溫低且乾燥，適合病毒存活，同時人體呼吸道抵抗能力下降，因此感染個案會上升。

他指合胞病毒感染以輕症為主，可引起引起發燒、鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰等症狀，一般1個星期便會自癒。與流感相比，呼吸道合胞病毒的症狀相對較輕微，不過早期症狀區別不明顯。

常見於5歲以下兒童

李侗曾表示，肺炎支原體常見於5歲以上兒童，而呼吸道合胞病毒的高危群組為5歲以下，尤其是2歲或以下的嬰幼兒，當中1歲以下的嬰幼兒感染後更易出現危重症，例如伴隨氣喘症狀，而6個月或以下感染者甚至有窒息或呼吸衰竭的風險。

他指出，1歲以下的嬰幼兒排痰能力較差，出現症狀後應密切其觀察體溫、精神狀態、呼吸頻率等。如持續高燒3天以上，出現皮膚發紫、呼吸急促等情況，有可能是肺炎的徵兆，應及時求醫。

暫無特效藥

李侗曾指出，合胞病毒感染沒有特效藥，針對重症和危重症患者，主要利用呼吸機、吸痰管排痰等治療，部分感染者可能要進行肺部灌洗。報道指，現時市面兩款呼吸道合胞病毒疫苗只適用於老年人，並沒有針對嬰幼兒的疫苗，提醒家長要為孩子做好防護措施。

呼吸道合胞病毒症狀

根據本港衛生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起。在香港，呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生。

呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

傳播途徑

病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。潛伏期為1至10天。

1歲以下感染後影響大

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時形容RSV是頗嚴重的疾病，四季流行，患者多會發燒咳嗽，1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

劉成志醫生又指，RSV及流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽，後者沒有疫苗預防，早產嬰兒及嚴重個案可注射抗體治療，但因成本昂貴，每劑價錢達數千元，根據國際標準多只向高風險兒童作注射，預防要靠保持個人衞生、多洗手。

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責任編輯：王明芳

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