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【人文科】蔡若蓮：9成課程內容是常識科原有　局方會為教師提供培訓

政治 11:06 2023/11/25

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

小學常識科分拆為人文科及科學科，下學年起試行，教育局局長蔡若蓮今日表示，人文科的9成課程內容，是原有常識科內容，局方會為教師提供培訓，料在充足備課及局方提供培訓下，老師有能力應付。

對於新設的科學科及人文科總課時較現有的常識科多，蔡若蓮今日在電台節目表示，小學課時有四分一是「彈性課時」，會從「彈性課時」中撥出時間。她又指局方會為教師提供培訓，教師亦可以選擇進修，相信學界不難應對。

蔡若蓮：受疫情影響  TSA學生達標率下跌幅度屬合理範圍

全港性系統評估（TSA）因疫情停辦三年後今年復辦，學生在中英數三個主要科目的達標率都有所下跌。蔡若蓮指，疫情對教學造成衝擊，學生的學習生活亦受影響，但認爲下跌的幅度屬於合理範圍。

她強調，TSA的目的不是將學生的表現排隊，學界應該從診斷作用看待評估結果，學校亦可透過報告看到反映應屆學生在哪些方面較弱，可針對學生的弱點加強訓練。

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責任編輯：區綽彥

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