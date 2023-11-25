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大台離巢潮丨歐錦棠揭大台爆離巢潮原因　李嘉有共鳴：不忘初心減show欠薪

娛樂 11:20 2023/11/25

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

歐錦棠大爆電視台騷錢計法。

藝人歐錦棠於個人頻道「乜乜乜吹水棠」講香港掌故等之外，也會講一些演藝界的事情，早前歐錦棠以電視台「騷錢」作為話題，除大爆當年在亞視狂爆騷一年勁賺500萬外，更揭TVB計騷錢方式是導致離巢潮的原因之一。

【相信自己】歐錦棠揭患亞斯伯格症候群+高敏感　因愛熱戲堅持這行發展

大台藝人被迫爆騷錢

說到TVB如何處理藝人剩餘的騷錢，歐錦棠稱若同事「唔達標」，公司會將欠下的「騷數」轉往明年，當中更是無騷錢針，起初更未有於合約內列明，某些藝人反欠公司錢。

歐錦棠續說某同事一年被減至6個騷，其後再減至3個騷，最後「一刀切」一年只得一個騷，靠騷錢生活的藝人最終離開。

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他直言這是TVB爆離巢潮的原因，歐錦棠說︰「當然慳錢好重要，佢唔洗養你嘛，唔洗畀福利你嘛，乜Pension嗰啲全部冇晒㗎喇，你只係一個part time嚟。」

歐錦棠續說：「但係有個好處，佢留住你，你可以出去搵工做，你做譚仔都得，你洗碗又得，你就係唔可以喺其他電視台出現。拍電影都得，係唔畀你響電視台出現。其實香港仲有幾多電視台？一個騷就叫綁住嗰個藝人，一個騷都係要簽合約。」

李嘉很有共鳴？

棠哥這番話引來網民熱議外，前TVB藝人李嘉日前於社交平台發文寫道︰「不忘初心，繼續創新！不忘初心，減Show欠薪。」，而今年TVB的台慶口號是「留住初心 繼續創新」，令人揣測是暗潮TVB。

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【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員　武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動

曾兼職做保鏢賺錢

1999年加入TVB的李嘉，3年前於社文平台發文暗示離巢，現在李嘉為王晶旗下藝人，今年播映的《一舞傾城》，李嘉也有份演出。

早年李嘉受訪時透露由於收入不多，他曾從事輔警和保鑣工作，李嘉曾為Super Junior成員崔始源護駕開路。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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