按摩中伏︱港男患甲溝炎深圳按摩慘被剷走腳甲　技師駁稱：幫你醫灰甲

▲ 港男患甲溝炎深圳按腳，慘被技師剷走腳趾甲。

聽到都覺得痛！日前，一名患甲溝炎、正在治療中的港男到深圳按腳，期間慘被技師剷走腳趾甲！而技師事後反無辜辯駁稱：「幫你醫灰甲」，讓港男非常氣憤。

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事主在Facebook「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發文怒呻中伏經歷。他表示，2個星期前光顧了一間位於福田口岸的修腳房按腳，負責按摩的是「七號師傅」。期間，技師發現事主腳趾公兩旁的肉有異樣，事主亦表示該位置有些痛，技師便判斷事主腳趾公患了甲溝炎，表示可以幫他處理，惟要價1000元（人民幣，下同）事主聽罷指已在港看專科治療。技師或見推銷不成，最後著事主購入一支100多元的藥水回家搽，15日後再回來處理。

突被剷走脚趾甲

2星期後，事主再到修腳店内找「七號師傅」，看如何處理兼按腳，怎料竟迎來意想不到的後果：

佢最初都係平時啲師傅咁先批腳皮同剪腳甲，由於太眼瞓睡著了。但突然一下勁痛令我醒咗，發現佢幫我批走晒腳趾公啲腳甲！

事主隨即質問為何要剷走脚趾甲，技師卻無辜辯駁稱，事主的腳趾公有灰甲，所以幫他治療，之後就不用再看醫生。面對事主指責，技師最後更發脾氣離場，不斷指自己是「好心無好報」。對此，事主無奈又氣憤，坦言要「避伏」：

真係好嬲！呢個七號師傅，冇同我講會點做，就幫我剷走晒腳趾公啲腳甲...... 大家如果去呢間嘢按，就真係要小心啲。

甲溝炎症狀及預防

天氣乾燥，甲邊乾燥容易生倒刺，如果亂拔或可致甲溝炎。TOPick曾訪問皮膚科專科醫生陳厚毅，他指出甲溝炎頗為常見，屬指甲與皮膚之間的位置發炎，一般情況會腫脹，間中甩皮，嚴重者會紅腫熱痛，甚至有膿頭出現。而甲溝炎可分為急性及慢性︰

急性甲溝炎：如平常習慣咬指甲、撕手指倒刺，或女士修甲，均有機會傷口受細菌感染，而導致急性甲溝炎。

慢性甲溝炎：如長期接觸水或刺激物，有機會患上慢性甲溝炎，患者指甲表面會凹凸不平。通常與患者指甲長期浸水有關，例如經常洗碗、洗車等。

萬一患上甲溝炎，陳醫生指出可塗上抗生素藥膏，急性患者可服食抗生素藥；慢性患者日常可多塗潤膚膏，減少接觸水。部分嚴重患者，可能需要截肢。

想預防甲溝炎，陳醫生表示剪指甲時以圓形為最好，如剪成方形甲，旁邊兩側或易造成倒生甲。同時，剪完甲應使用指甲銼磨一磨指甲邊，令指甲邊緣順滑。

足部甲溝炎處理方法

時裝美容專家李韡玲曾撰文寫道，皮膚醫生指扁平足也會造成甲溝炎，提議這類人士穿鞋時最好放入足弓墊。理由是患扁平足的人，由於足弓低平，穿上鞋子走路時，足部會較正常人容易向鞋子的前方擠。所穿的鞋子其鞋頭太窄，腳趾就容易反覆地受到擠壓，於是導致腳甲內嵌，出現甲溝炎。而在鞋籠內放上足弓墊，一來舒服，二來可以把腳趾向鞋頭擠壓的情況減低，避免甲溝炎的一再發生。

此外，剪大拇趾腳甲時，不要剪得太短，應讓指甲的兩邊（頭）都露出腳趾的皮膚組織之外。若然患上了甲溝炎，臨睡前用艾粉加薑粉於熱水內泡腳，水至腳眼即足踝便可。至少10分鐘後，用毛巾印乾，不要冲水；再抹上蘆薈修護精華素或者椿花油，一般即時得到紓緩。連浸泡2至3晚左右，通常都會痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣