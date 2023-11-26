  • 23°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生育爭議】 不生B被長輩批沒盡社會責任 結婚3年女歌手反擊：女人活得還不夠累？

家事百科 17:41 2023/11/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 年少日記 保暖大法 白日之下

在這個動亂的世界，不少年青人對未來感絕望，更抱着「不生育」主義，香港政府亦要派二萬鼓勵生育，不過似乎動推力不大。近日，有台灣女歌手詹子晴在社交平台留言被長輩催生，她稱與老公一早有共識不生孩子，卻被長輩埋怨「不盡社會責任」，她霸氣反駁︰「不生小孩才是盡社會責任」、「我們女人活得還不夠累嗎？」。

詹子晴(丫頭)是黑澀會美眉出身，2020年4月與警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）結婚，二人結婚3年多，一直享受二人世界，沒生小孩的打算，令身邊的長輩感到著急。詹子晴近日在facebook留言，指遇到很多不熟的長輩，問她為甚麼還不生孩子？她回答與丈夫早有共識不想生小孩，結果長輩居然說︰「妳這樣不盡社會責任。」聽罷令她霸氣回嗆︰「不生小孩才是盡到社會責任」。

最新影片推介

TOPick一分鐘
一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

直指人口過剩資源失衡

她直指長輩所謂的社會責任，就是要年輕人生了小孩，讓下一代幫別人繳錢讓別人領年金，她說這種想法是「在找下一代當替死鬼嗎？」又指現時世界人口過多，由她出生時50億，至今已漲至80億，亦因此導致地球自然資源亦失衡，她反指「不生小孩才是盡到社會責任吧」。

她又指時代不同了，長輩不應以傳統觀念去綁架別人的人生，也不要情緒勒索家人。她表示︰

我不想生小孩的原因真的太多了，我的人生就只有一次，我想要過自己開心的生活 。而生小孩只是人生其中一個選擇，並不是我唯一的選擇。每個人的未來都有很多可能，不是年紀到了就『只能生小孩』而已。我不想被年齡綁架，也不想被傳統觀念綁架，幸福沒有標準答案，不管長輩是真心這麼覺得，還是玩笑話而已，都請不要給女性生孕壓力，好嗎？我們女人活得還不夠累嗎？

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
18:06 2023/11/24
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
19:15 2023/11/24
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強

你可能感興趣

航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
18:06 2023/11/24
航空課程｜香港資優教育學苑與香港國際航空學院協作 發掘及培育航空專才
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
19:15 2023/11/24
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
生育 懷孕 網絡熱話 壓力 年金 台灣 Facebook 人口 社交平台

最高瀏覽

牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
牙周病︱刷牙後不宜立即嗽口？　牙醫總結5大錯誤刷牙習慣
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮　高海寧廖子妤做姊妹見證幸福
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間16:05）