【生育爭議】 不生B被長輩批沒盡社會責任 結婚3年女歌手反擊：女人活得還不夠累？

在這個動亂的世界，不少年青人對未來感絕望，更抱着「不生育」主義，香港政府亦要派二萬鼓勵生育，不過似乎動推力不大。近日，有台灣女歌手詹子晴在社交平台留言被長輩催生，她稱與老公一早有共識不生孩子，卻被長輩埋怨「不盡社會責任」，她霸氣反駁︰「不生小孩才是盡社會責任」、「我們女人活得還不夠累嗎？」。

詹子晴(丫頭)是黑澀會美眉出身，2020年4月與警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）結婚，二人結婚3年多，一直享受二人世界，沒生小孩的打算，令身邊的長輩感到著急。詹子晴近日在facebook留言，指遇到很多不熟的長輩，問她為甚麼還不生孩子？她回答與丈夫早有共識不想生小孩，結果長輩居然說︰「妳這樣不盡社會責任。」聽罷令她霸氣回嗆︰「不生小孩才是盡到社會責任」。

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直指人口過剩資源失衡



她直指長輩所謂的社會責任，就是要年輕人生了小孩，讓下一代幫別人繳錢讓別人領年金，她說這種想法是「在找下一代當替死鬼嗎？」又指現時世界人口過多，由她出生時50億，至今已漲至80億，亦因此導致地球自然資源亦失衡，她反指「不生小孩才是盡到社會責任吧」。

她又指時代不同了，長輩不應以傳統觀念去綁架別人的人生，也不要情緒勒索家人。她表示︰

我不想生小孩的原因真的太多了，我的人生就只有一次，我想要過自己開心的生活 。而生小孩只是人生其中一個選擇，並不是我唯一的選擇。每個人的未來都有很多可能，不是年紀到了就『只能生小孩』而已。我不想被年齡綁架，也不想被傳統觀念綁架，幸福沒有標準答案，不管長輩是真心這麼覺得，還是玩笑話而已，都請不要給女性生孕壓力，好嗎？我們女人活得還不夠累嗎？

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