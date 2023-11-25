MIRROR成員丨姜濤工作忙免疫力降低生疱疹 　減食澱粉質備戰演唱會

▲ 姜濤出席品牌活動表示，現時積極備戰MIRROR演唱會。

MIRROR成員姜濤昨日（11月24日）現身海港城出席品牌活動，因為明年1月舉行MIRROR演唱會，所以姜濤表示將減少出席公開活動，以積極為MIRROR演唱會進行綵排，現時已開始個人及團體的排舞。

不過MIRROR演唱會補場及加場門票安排，外間有不少批評，姜濤表示因場地及次數的不同，這些都交給公司去處理，希望能有好的安排並滿足大家的要求。另外，因為早前女網友「網暴事件」的跟進事宜，姜濤表示現時已少玩手機，同時希望給予自己成長的空間。

至於與「光B」尹光齊打入叱咤樂壇流行榜「我最喜愛的男歌手」5強，姜濤表示很榮幸，同時指知道尹光有提及自己並在演唱會唱自己的歌曲。

MIRROR成員丨姜濤涉網暴事件後首現身回應 強調：無論點都想同佢講聲對唔住

▲ MIRROR姜濤因免疫力降低生疱疹。

另外，MIRROR隊友呂爵安（Edan）近日考獲車牌，姜濤卻表示要「睇定啲」才做敢做對方的乘客，但稱知道Edan及柳應廷（Jer）的性格並不大膽，相信他們揸車都好安全。而姜濤本也準備考車牌並已上了兩堂。

姜濤嘴邊生瘡，他透露近日工作忙碌有點疲累，免疫力降低生疱疹：「由細到大，每逢轉季都會生一兩次疱疹」而為了備戰MIRROR騷，近期減少吃澱粉質，並會去健身。

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