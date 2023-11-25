【婚宴意外】父親嫁女短訊邀親友飲喜酒　被當詐騙遭電訊商攔截現場空5桌

▲ 父親嫁女短訊邀親友飲喜酒，被當詐騙遭電訊商攔截。（iStock圖片）

手機詐騙案無日無之，很多電訊公司都對廣發的短訊留言份外警剔。內地一名中年男子嫁女，宴請40圍酒席，更廣發短訊邀請親朋戚友出席，豈料有5桌酒席賓客沒到，原來他的短訊被當作詐騙信息，因而遭到電信公司攔截屏蔽，導致許多賓客沒收到邀請，婚宴空岀5桌，令他損失近4,000元人民幣（約港幣4,400元）。

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據內地傳媒報道，陝西周至的陳先生在女兒出嫁一星期前，以短信通知親友，邀請參加其婚禮。陳先生表示，由於朋友、同事太多，逐個打電話太花時間，加上以短訊方式通知更正式及有誠意，又可以讓親友留下婚禮的具體時間及地點。他當時曾擔心群發短訊會出現問題，所以親自發送數百條訊息，並逐一查看短訊是否已發送成功。

親友埋怨他嫁女不宴請

陳先生女兒的婚宴訂了40桌酒席，但當天很多親友都未有出席，足足空了5桌酒席，因酒席不能退款，他損失了近4000元人民幣（約港幣4,400元）。陳先生指女兒婚禮結束後，他向朋友打聽，才知很多人都沒收到他的婚宴短訊，還被朋友埋怨「嫁女這麼重要的事情都不通知我們，是否看不起我們？」

▲ 陳先生以短訊通知親友嫁女及來飲喜酒，可惜有不少人收不到訊息。

陳先生翌日向電訊公司查詢原因，結果公司指從未出現過類似情況，初步分析或是陳先生發送相同內容的短訊數量過多和頻繁，後台人員誤以為是詐騙短訊，自動進行屏蔽或攔截。陳先生指︰

我發的短訊每一條都顯示發送成功，並沒有發送失敗的提示，該公司從頭到尾也沒有提醒我，每天相同内容的短信只能發送多少條，這樣屏蔽、攔截我的短訊合適嗎?

與電訊公司交涉談不攏

陳先生指11月21日，電訊公司提議以500元電話費作補償，打算息事寧人，但他不能接受，雙方交涉了半個月都無法達成共識，令他十分無奈，更指︰

這件事不僅造成我的經濟損失，還讓一些朋友對我產生了誤會，希望該公司能誠懇道歉，彌補我的損失。

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